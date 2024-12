VIDEO: Vianočné trhy v Nemecku sa skončili tragicky. O život prišli najmenej dvaja ľudia a ďalších 60 až 80 je zranených

Vianočné trhy v Magdeburgu sa v piatok (20.12.) večer stali dejiskom obrovského útoku. Tmavé SUV prešlo približne 400 metrov cez dav návštevníkov, pričom zabilo najmenej dvoch ľudí a ďalších 60 až 80 zranilo. (pôvodne sme vychádzali z informácie TASR, ktorá na rozdiel od iných médií informuje o 11 obetiach nehody) Vodiča polícia zadržala, avšak motív jeho činu nie je známy. Podľa hovorcu vlády Sasko-Anhaltska išlo o zámerný čin, ale spojitosť s terorizmom zatiaľ nebola potvrdená.

Vianočné trhy okamžite uzavreli, verejnú dopravu zastavili a návštevníkov vyzvali na opustenie centra mesta. Nemocnice v Magdeburgu sú preťažené, zranených prevážajú do susedného mesta Halle. Na tragédiu reagoval aj spolkový kancelár Olaf Scholz, ktorý na sociálnej sieti X vyjadril sústrasť obetiam a ich rodinám. „Z Magdeburgu prichádzajú zlovestné správy. Myslím na obete a ich blízkych,“ napísal kancelár.

