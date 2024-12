Čína predstavila svetu svoju prvú obojživelnú útočnú loď Typu 076, čím výrazne posilnila svoju rýchlo rastúcu námornú silu. Táto loď, nazvaná S'-čchuan, podľa juhozápadnej čínskej provincie, predstavuje dôležitý krok v snahe Číny konkurovať vojenskej prevahe Spojených štátov, informuje CNN.

Loď bola spustená na vodu v piatok počas slávnostného ceremoniálu v Šanghaji. Námorníctvo Ľudovej oslobodzovacej armády (PLAN) uviedlo, že nová loď je „kľúčovým aktívom“ pre modernizáciu námorníctva a rozšírenie jeho schopností v rámci dlhodobých operácií. S výtlakom viac ako 40 000 ton patrí medzi najväčšie útočné lode svojho druhu na svete.

JUST IN: 🇨🇳 China officially unveils the world's largest amphibious assault ship. pic.twitter.com/eBVQA1TMuP