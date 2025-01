Seniori musia potvrdenie o žití posielať za každý štvrťrok.

Dôchodcovia, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a Severného Írska, majú dôležitú povinnosť.

Do Sociálnej poisťovne potrebujú poslať dokument „potvrdenie o žití“, ktorý musia vlastnoručne podpísať.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v opačnom prípade nemusí dôchodcom vyplatiť peniaze.

Citát: „Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ a mimo EHP, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Širší kontext: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podpis na dokumente musí byť pred zaslaním maximálne mesiac starý a musí byť úradne overený. Poberatelia dôchodku musia potvrdenie poslať každý štvrťrok vždy najneskôr do 15 dní po jeho uplynutí. To znamená do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra príslušného kalendárneho roka a do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Formulár je k dispozícii na webovej stránke SP.