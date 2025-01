Vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice.

V sobotu (18. 1.) sa vo večerných hodinách stala na ceste I/78 v okrese Námestovo dopravná nehoda, ktorú spôsobil 32-ročný vodič pod vplyvom alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na Facebooku.

„Vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Kodiaq v smere od obce Hruštín do obce Babín, kde z doposiaľ presne nezistených príčin v prejazde ľavotočivou zákrutou zišiel mimo cesty, kde narazil do zvodidla a následne do zábradlia pešieho mostíka. Následkom nárazu došlo k vymršteniu vozidla, ktoré narazilo do domu a zostalo zakliesnené medzi domom a betónovým elektrickým stĺpom,“ priblížila polícia.



Vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Podrobil sa dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,25 promile alkoholu.