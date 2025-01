Na pravom brehu Dunaja v Bratislave má vzniknúť moderná štvrť s 5 100 bytmi, novým mostom, parkami a školou.

Na pravom brehu Dunaja má vyrásť moderná mestská štvrť s názvom Nové Lido. Projekt zahŕňa 5 100 bytov, novú školu, parky, námestia a športovo-kultúrnu halu. Súčasťou výstavby bude aj nový peší most, ktorý prepojí Petržalku s centrom mesta, a promenáda, informuje STVR.

Územie, kde dnes dominujú záhradky a sklady, bolo na výstavbu určené už od 80. rokov. Podľa hlavného architekta Bratislavy Juraja Šujana má štvrť ponúknuť mix funkcií, ako sú pracovné príležitosti pre 20-tisíc ľudí a bývanie v mestskej blokovej štruktúre.

„Má to výborné dopravné napojenie, dobré pešie ťahy smerom do centra a vždy to bolo považované za územie, v ktorom sa toto naše malé bratislavské centrum rozšíri na druhú stranu Dunaja,“ povedal Šujan.

Súčasťou projektu bude aj zachovanie zelene, pričom zelený pás medzi hrádzou a brehom Dunaja zostane nedotknutý. Na základe dohody s developermi mesto získa pozemok na školu a približne 100 bytov do svojho vlastníctva. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o zmene územného plánu hlasovať vo februári, výstavba môže začať hneď po jej schválení.