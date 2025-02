Festival Drama Queer na Slovensku funguje už niekoľko rokov.

Festival Drama Queer, ktorý na Slovensku funguje už 12 rokov, nedostane z Fondu na podporu umenia žiaden príspevok, informujú Aktuality.sk.

Festival nedostane peniaze, pretože podľa Rady nemá žiaden kultúrny prínos, pričom odborná komisia odporučila schváliť plnú sumu 60-tisíc eur.

Portál upozorňuje, že plnú podporu 9-tisíc dostane festival ŠpanDiv 2025, ktorý odborná komisia odporučila nepodporiť.

Prečo je to dôležité: Ministerstvo kultúry už v novembri 2024 rozhodlo finančne neprispieť na projekty LGBTI+ organizácií. Ministerka Martina Šimkovičová už v januári avizovala, že projekty pre LGBTI+ ľudí od nej „nedostanú ani cent“.

Citáty: „Rada hlasovaním zmenila návrh odbornej komisie na: nepodporiť žiadosť. Akcia, ktorú má fond podporiť, nemá pre slovenskú kultúru a umenie taký význam, ako je požadovaná suma,“ uvádza Rada v zverejnenom dokumente.

„Tento krok je súčasťou cieľavedomého vymazania queer ľudí z verejného a kultúrneho priestoru. Minulý rok to bolo zrušenie predstavenia v Slovenskom národnom divadle, teraz je to zastavenie podpory zo strany FPU. Je to znepokojivý trend, ktorý ukazuje, že queer umenie a kultúra sú vnímané ako nežiaduce,“ povedal o situácii riaditeľ festivalu Drama Queer Róbert Pakan.

Širší kontext: Rozhodnutie Rady kritizujú aj viaceré organizácie, ktoré upozorňujú na to, že súčasné vedenie slovenskej kultúry chce vymazať LGBTI+ ľudí zo slovenského kultúrneho priestoru. Ľudovít Nápoký z Antény - siete pre nezávislú kultúru tvrdí, že ide o ideologické rozhodnutie. Platforma Otvorená kultúra odmieta cenzurovanie queer projektov.

S tým, že Drama Queer nedostane od štátu žiaden príspevok, sa pochválil aj Andrej Danko, ktorého nominantka Martina Šimkovičová je ministerkou kultúry. „Podarilo sa, LGBTI festival nedostane ani cent. Počujete ten krik Denníka N? Stop LGBTI agende,“ napísal na sociálnej sieti.

