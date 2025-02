Prezident Pellegrini sa stretol so šéfom NATO. Prehovoril o možnosti zvýšenia obranných výdavkov

Percento zvýšenia ešte nie je isté.

Slovensko je a bude pevným členským štátom Severoatlantickej aliancie. Nemá žiadny záujem meniť svoje ukotvenie ako v Európskej únii, tak aj v Aliancii. Po stretnutí so šéfom NATO, Markom Ruttem, to uviedol prezident Peter Pellegrini.

Slovensko si podľa neho uvedomuje morálny investičný dlh do vybavenia Ozbrojených síl SR. Pred členskými štátmi NATO je náročná debata o tom, na aké percento má stúpnuť objem výdavkov na zbrojenie a akým tempom tieto výdavky možno dosiahnuť, povedal.

Trvalo udržateľný mier na Ukrajine nebude podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho možný bez istých bezpečnostných garancií, za ktoré bude zodpovedať aj Európska únia (EÚ). Je presvedčený, že by mala byť za rokovacím stolom so sebavedomým správaním a vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabráneniu ďalšiemu konfliktu. EÚ by sa podľa neho mala dožadovať miesta pri mierových rokovaniach vlastnou iniciatívou.