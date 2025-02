Karolína Farská: Fico vyzerá ako veľmi unavený premiér, NAKA ma vypočúvala už v roku 2018 (rozhovor)

Karolína Farská v piatok 21. februára na 7. výročie vraždy Jána a Martiny opäť vystúpi na proteste. Robert Fico vykresľuje iba vymyslené strašiaky.

Karolínu Farskú môže slovenská spoločnosť poznať ako organizátorku zhromaždení Za slušné Slovensko. Iniciatíva v roku 2018 začala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej organizovať protesty po celom Slovensku.

Po niekoľkých masových protestoch proti vláde sa na 7. výročie vraždy Za slušné Slovensko pridáva k iniciatíve Mier Ukrajine a spoločne pripravujú spomienkové zhromaždenie, na ktorom si chcú odkaz Jána a Martiny pripomenúť.

Chodievate na protesty, ktoré organizuje Mier Ukrajine?

Vždy keď som v Bratislave, tak sa snažím nájsť si čas a na protesty ísť.

Za Slušné Slovensko sa spojilo s touto iniciatívou a na 21. ste ohlásili spoločný protest. Vystúpite na ňom aj vy?

Áno, vystúpim. 21. februára je to 7 rokov od vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a tým, že je to piatok a zároveň Mier Ukrajine robí každý druhý piatok protesty, tak nám to sadlo a spojili sme sa. Bratislava je malá, takže sme sa všetci poznali. Viacero ľudí, ktorí organizovali protesty Za slušné Slovensko aj v iných mestách, organizuje aj protesty Mier Ukrajine.

Nebáli ste sa spojiť s touto iniciatívou po tom, čo ju Robert Fico spojil s Gruzínskou légiou a obvinil ju, že chystajú štátny prevrat?

Tak to by mohla byť aj otázka na nich, či sa oni nebáli spojiť so mnou, lebo ja som bola podľa Roberta Fica nejaké Sorošove dieťa. Zo strany premiéra je to iba kreslenie a vytváranie vymyslených strašiakov. Chcú iba odradiť ľudí, pretože by pre nich bolo najlepšie, aby boli všetci ticho a so sklopenou hlavou akceptovali to, čo robia tejto krajine. Ale to je úplný opak toho, ako ja vidím svet. To, čo sa nám tu oni snažia nahovoriť, sú iba vymyslené hlúposti.

Robert Fico tvrdí, že existujú dôkazy, aj keď ich nezverejnili a hovoria aj o vyhostení jedného Ukrajinca. Myslíte si, že klame?

Tak nech ukáže nejaké dôkazy. My tu už niekoľko týždňov počúvame takéto poplašné správy. Z toho, ako nám to komunikujú, to znie ako vymyslené správy a ich cieľom je iba šíriť strach.

Máme tu dôležitejšie problémy, ktoré by mali riešiť. Už len napríklad kataster. To je skutočný prúser. Bol tu údajný kybernetický útok na zdravotnú poisťovňu, ktorý bol nakoniec iba phishingový útok. Prúser za prúserom. Majú strach z toho, že im klesnú preferencie, že stratia podporu. Aktuálne sa im dokonca rozpadáva koalícia.

Protesty však nikto nezakázal, tak prečo by Fico v tak závažnej veci klamal?

On počúva celé týždne, mesiace, ako ľudia na námestiach kričia nech odstúpi a že to jednoducho nie je premiér, ktorého si prajú pre túto krajinu, a nie iba preto, že zrazu nemajú radi Roberta Fica. Je to tým, že sa im nepáči, aké výsledky jeho vláda prináša.

A vláda sa tomu snaží čeliť takýmto spôsobom. Namiesto toho, aby riešili reálne problémy a snažili sa uspokojiť svojich ľudí, tu strašia a vymýšľajú si. Šíria tu medzi ľuďmi strach. Z histórie aj zo súčasnosti poznáme, že všetci práve autoritári postupujú rovnako ako Robert Fico.

Na premiéra reagoval aj veliteľ gruzínskej légie Mamulašvili. Ten najprv tvrdil, že vôbec nesleduje dianie na Slovensku, no potom začal na Fica reagovať. Nenahráva toto premiérovým tvrdeniam o tom, že sa tu chystá štátny prevrat riadený zo zahraničia?

