Kataster priebežne obnovujú a aktualizujú.

V tejto chvíli má Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) k dispozícii všetky aktuálne dáta, no služby obnovuje pomocou záložných a improvizovaných riešení. Informovala o tom predsedníčka ÚGKK SR Lucia Gocníková.

„Už oddnes je možné cez náš portál cica.vugk.sk nahliadnuť do listov vlastníctva s aktuálnymi dátami a s aktualizáciou každých 24 hodín. Znamená to, že dramaticky znížime potrebu verejnosti chodiť na katastrálne odbory a pýtať si listy vlastníctva. Vzhľadom na to, že o služby bude pravdepodobne veľký záujem, by som poprosila verejnosť o zhovievavosť, pretože stránka môže reagovať kvôli veľkému náporu spomalene,“ uviedla Gocníková.

Objasnila, že všetky napadnuté servery, počítače a dátové úložiská boli zaistené a podrobené forenznej analýze, ktorá ešte stále prebieha. Hoci stále nefungujú formuláre pre návrhy na vklad, je možné ich uskutočňovať prostredníctvom všeobecného podania na portáli slovensko.sk. Predsedníčka ÚGKK taktiež oznámila, že úrad spúšťa službu pre mestá a obce na spracovanie daňových priznaní ku dani z nehnuteľnosti.

