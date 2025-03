Protesty sa konajú v desiatkach slovenských miest.

Vo viacerých mestách Slovenska sa konajú protestné zhromaždenia „Slovensko je Európa“.

Slováci sa stretli napríklad v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Poprade, Námestove, Bardejove či Vranove nad Topľou.

Na proteste v Bratislave vystúpil aj slovenský režisér filmov Čiara či Trhlina, Peter Bebjak.

Protestujúci kričia heslá „Slovensko je Európa“ aj „dosť bolo Fica“.

Podľa informácií Denníka N sa v Bratislave zišlo asi 10-tisíc ľudí.

Širší kontext: Organizátori bratislavského protestu sa protestujúcim prihovorili z pódia, ktoré bolo od davu oddelené ostnatým drôtom, ktorý neskôr prestrihli. Symbolika mala reprezentovať, že Ficova vláda stavia okolo našej krajiny pomyselný ostnatý plot.

Organizátori vo svojom príhovore spomenuli vyjadrenie Roberta Kaliňáka v Poľsku, ktorý hovoril, že sa Československo v roku 1968, keď prišli do krajiny vojská Varšavskej zmluvy, nebránilo. Kaliňák na to povedal, že „Rus zas odíde“. Spomenuli aj nedávne vyjadrenie Erika Kaliňáka, ktorý tvrdil, že keby Rusi dobili Ukrajinu, tak by Slovensko malo konečne spoľahlivého suseda.