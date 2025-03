Andrej Danko: Európa „zbuznatela“, tri mesiace základnej vojenskej služby by nikomu neublížili

Danko opäť obhajoval povinnú vojenskú službu.

Šéf SNS Andrej Danko dnes v relácii Joj Politika 24 opäť hovoril o obnovení základnej vojenskej služby mladých chlapcov aspoň na tri mesiace. Podľa jeho slov Európa „zbuznatela“ a tri mesiace by nikomu neublížili.

V relácii uviedol aj to, že má ísť na výsluch na políciu pre billboard strany SNS, na ktorom sa chválila, že „zastavila financovanie projektov LGBTI“.

Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko okrem iného žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zverejnil dohodu, ktorú uzavrel s „rebelmi“. Narážal na dohodu, ktorú premiér s poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Danko je presvedčený, že toto memorandum by malo byť zverejnené, keďže koaličná zmluva verejná je.



Danko zároveň avizoval, že sa bude pýtať na vyšetrovanie pandémie v rokoch 2020 až 2023. Na margo toho, že by minister vnútra nemal zasahovať do vyšetrovania, odpovedal, že to sú „slniečkarske debaty“. Poukázal pritom na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhodil ľudí, ktorí ho vyšetrovali, keď ešte nebol prezidentom. Hovorí, že „tak by to malo byť“, v USA podľa neho demokracia nie je.

Prečítaj si aj tieto články: