Upozornili na farby na tvár, detský púder a parfumovanú vodu.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov. „V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických produktov sme zistili na trhu v SR výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko ohrozenia zdravia," spresnili hygienici. Upozorňujú na tri výrobky: detský púder, farby na tvár a parfumovanú vodu pre ženy.



Výrobok:

názov: Party FACE PAINT – farby na tvár

typ výrobku/číslo výrobku: REF. No. 730002

výrobná dávka: 220600

čiarový kód: 8 715427 064840

krajina pôvodu: Čínska republika

zodpovedná osoba: Creative Craft Group B.V., Architronlaan 2-40, 5321 JJ Hedel, Holandsko





Výrobok:

názov: NUAGÉ - Baby Powder Talc Free – detský púder

značka: Nuagé

typ výrobku/číslo výrobku: NUA1193A

výrobné dávky: 2023304822, 2024052175

čiarový kód: 5 053249 268132

krajina pôvodu: India

výrobca: 151 Products (zodpovedná osoba), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339 Dublin, Írsko

Výrobok:

názov: C'est La Vie – parfumovaná voda pre ženy

typ výrobku/číslo výrobku: DOM: 112021GD, DOE: 11/2026

výrobné dávky: NO: 1486-112

čiarový kód: 7521890426761

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: CAMRY INTERNATIONAL TRADE CO., LTD., ROOM 301. BLOC1.NO.588 AIRPORT ROAD. YIWU, Zhejiang, Čínska ľudová republika

YABI COSMETICS CO., LTD., ZHEJIANG YIWU YIDONG INDUSTRIAL PARK, Zhejiang, Čínska ľudová republika