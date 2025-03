Slovensko posiela vojakov do Lotyšska. Budú pôsobiť v rámci jednotiek NATO

Vyplýva to z návrhu, ktorý poslanci v stredu (26. marca) schválili.

V mnohonárodnej brigáde NATO v Lotyšsku bude v tomto roku pôsobiť do 155 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl, ktorý v stredu (26. marca) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Ako v materiáli vysvetlilo ministerstvo obrany, ktoré návrh predložilo, počas samitu hláv štátov a predsedov vlád členských krajín NATO v Madride 2022 bol odsúhlasený prechod zo súčasných bojových skupín NATO na pozemné zoskupenia do veľkosti brigády. Transformuje sa preto aj bojová skupina posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku, v ktorej v súčasnosti pôsobí do 152 príslušníkov OS SR.



„Cieľom predloženého materiálu je, v nadväznosti na transformáciu na FLF (predsunuté pozemné sily - Forward Land Forces), aj naďalej spolu s ostatnými spojencami demonštrovať jednotu Aliancie,“ uviedlo ministerstvo obrany.



Štruktúra príspevku SR by mala pozostávať z národného veliteľského a podporného prvku, príspevku do veliteľských štruktúr mnohonárodnej brigády v Lotyšsku, jednotky do veľkosti ekvivalentu pozemnej roty/batérie určenej na zabezpečenie spôsobilostí bojovej podpory a bojového zabezpečenia a tímu Vojenskej polície. Slovenskí vojaci by mohli pôsobiť v Lotyšsku do ukončenia pôsobenia FLF.