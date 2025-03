VEĽKÝ PREHĽAD: Slovenské tunely čaká údržba. Kde a kedy treba počítať s obmedzeniami?

D1 - tunel BÔRIK

- 13.05. (od 20.00 hod) – 14.05. (do 06.00 hod)

- 14.05. (od 20.00 hod) – 15.05. (do 06.00 hod)

- 15.05. (od 20.00 hod) – 16.05. (do 06.00 hod)

- 20.05. (od 20.00 hod) – 21.05. (do 06.00 hod)

- 21.05. (od 20.00 hod) – 22.05. (do 06.00 hod)

- 22.05. (od 20.00 hod) – 23.05. (do 06.00 hod)

- 27.05. (od 20.00 hod) – 28.05. (do 06.00 hod)