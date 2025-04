Holandsko plánuje posilniť armádu o viac ako 25 000 vojakov.

Holandský minister obrany Ruben Brekelmans varoval pred Ruskom, ktoré by mohlo byť do roka po prípadnom prímerí na Ukrajine schopné zmobilizovať svoju armádu. Vychádzal zo správ holandskej vojenskej rozviedky.

Na bezpečnostnej konferencii v holandskom Baarn upozornil, že Kremeľ už teraz investuje do armády a náboru vojakov. Podľa správy dánskej obrannej rozviedky by Rusko mohlo byť schopné viesť regionálny konflikt v oblasti Baltského mora do dvoch rokov, upozornil portál Euromaidanpress.

Brekelmans zdôraznil, že Putinove ambície expandovať sú zrejmé a Západ musí byť pripravený na možné hrozby vrátane hybridných útokov. Holandsko zaznamenalo kybernetické útoky, špionáž a pokusy o sabotáž, pričom varovalo pred aktivitami neznámych dronov pri vojenských základniach či ruskými plavidlami v Severnom mori.

Holandsko plánuje výrazne posilniť svoju armádu. Počet vojakov má vzrásť zo 74 000 na 100 000, pričom do budúcnosti sa uvažuje aj o 200 000 vojakoch. Minister obrany zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, najmä v súvislosti s nepredvídateľnou politikou USA pod vedením Donalda Trumpa.