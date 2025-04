COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú predajňu. Nakupovať môžeš už počas sviatkov

COOP Jednota Galanta dnes otvorila zmodernizovanú predajňu 24/7 v Sládkovičove na Richterovej ulici.

Po otvorení predajne v Šuranoch otvorila COOP Jednota ďalšiu automatizovanú prevádzku. Nový obchod v Sládkovičove reaguje na potreby rastúcej lokality, kde pribúdajú nové rodinné domy. Zákazníci si v predajni s rozlohou 258 m² môžu nakúpiť kedykoľvek, vďaka moderným technológiám, vrátane QR vstupu cez mobilnú aplikáciu, kamerovému systému či samoobslužným pokladniciam, informuje manažérka Kamila Márföldy.

Počas dňa bude predajňa fungovať klasicky. Počas pracovných dní od 6:00 do 18:00, v sobotu do 12:00. Následne prejde do samoobslužného režimu, ktorý zákazníci využijú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. QR kód ich pustí dnu aj von, celý nákup prebieha bezhotovostne. Tento systém je ideálny pre tých, ktorí nakupujú mimo bežných hodín alebo počas sviatkov.

Sládkovičovo sa tak zaradilo medzi deväť slovenských miest a obcí, kde funguje predajňa COOP Jednota 24/7. Medzi ďalšie patria napríklad Nové Zámky, Handlová, Šurany či Prievidza. Cieľom je ponúknuť vyššiu dostupnosť služieb aj mimo veľkých miest.

Projekt 24/7 podporujú aj Mastercard a UniCredit Bank, ktorí zabezpečujú technické a finančné zázemie pre bezhotovostné platby. COOP Jednota plánuje sieť automatizovaných predajní ďalej rozširovať.