Coop Jednota otvorí novú predajňu v Šuranoch.

Potravinový reťazec Coop Jednota otvára novú automatizovanú predajňu. Už o niekoľko dní otvoria non-stop predajňu v Šuranoch. Oficiálne otvorenie predajne prebehne 14. apríla o 11.00 h. Predajňa bude otvorená 24 hodín 7 dní v týždni, informuje Coop Jednota.

Do predajne sa zákazníci dostanú pomocou aplikácie, do ktorej sa prihlásia cez údaje v občianskom preukaze. Pred vstupom aplikácia každému vygeneruje QR kód, pomocou ktorého sa zákazník do predajne dostane. Rovnaký QR kód ho vypustí z predajne von. Vstúpiť budú môcť iba osoby staršie ako 18 rokov.