AKTUÁLNE: Prezident Pellegrini nepodpíše zákon o covidovej amnestii

Zákon vráti do parlamentu.

Prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše zákon o takzvanej covidovej amnestii a vráti ho s výhradami parlamentu na opätovné prerokovanie.

Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.



„Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini.



Pripomenul, že zákon má odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či domovoch seniorov, a svojím konaním mohli reálne niekoho nakaziť a spôsobiť mu smrť.

„Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Preto som presvedčený, že ho treba upraviť,“ zdôraznil.

Argumentuje Ústavným súdom SR

Hlava štátu pripomenula, že Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil protiústavnosť pandemických opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení.

„V tomto bode preto súhlasím, aby ľudia, ktorí boli proti svojej vôli zavretí do karantény v štátnych zariadeniach - a ešte si ju aj museli zaplatiť - boli za tento krok odškodnení,“ vysvetlil prezident.



Stotožňuje sa s tým, že treba riadne, na základe vedeckých poznatkov a úcty k faktom zhodnotiť opatrenia, ktoré boli prijaté počas pandémie. „Musíme vedieť, ktoré opatrenia boli účinné a chránili naše životy, ktoré boli zbytočné, a ktoré boli dokonca pre naše zdravie škodlivé,“ poznamenal.

Upozornil však, že vláda doposiaľ nebola schopná takúto analýzu predložiť. „Už rok a pol pri vláde pôsobí špeciálny splnomocnenec na preverenie procesu riadenia pandémie a manažmentu použitých zdrojov. Výsledok jeho práce pri vyhodnotení správnosti prijímaných opatrení sme však zatiaľ nevideli,“ dodal.



Prezident poslancom pripomenul, že aj pri súčasnej vážnej epidémii slintačky a krívačky vyžaduje vláda od ľudí množstvo povinností a tiež s tým mnohí nesúhlasia. „Ako by sme však mohli s nákazou úspešne bojovať, ak by žiaden občan tieto nariadenia nedodržiaval a spoliehal sa na to, že mu budúca vláda prípadnú pokutu jednoducho vráti?“ opýtal sa.

Zdôraznil, že na Slovensku je potrebný rešpekt k štátu, rešpekt k zákonu a zodpovednosť pri spravovaní vlasti. „Vláda a parlament sa v tomto prípade vydali na nebezpečnú cestu odškodnenia ľudí, ktorí zákon vedome porušili. Moje veto im môže pomôcť, aby sa z tejto nebezpečnej cesty vrátili,“ uzavrel prezident.