Po sprísnených opatreniach kvôli slintačke a krívačke prichádza uvoľnenie.

Štátna veterinárna a potravinová správa od pondelka (28. apríla) uvoľnila niektoré opatrenia, ktoré sa týkali šírenia slintačky a krívačky (SLAK). V Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji môžu za určitých podmienok premiestňovať ohrozené zvieratá do iných chovov a na pastviny.

Otvárajú sa aj zariadenia na verejné vystavovanie zvierat, ako sú zoo a cirkusy v Prešovskom a Košickom kraji, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Premiestnenie zvierat je povolené len s potvrdením od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na ďalší chov v SR, negatívnym výsledkom testu na SLAK a podmienkou je, že zvieratá sú aspoň 30 dní v pôvodnom chove. Presun na pastvu nevyžaduje krvné testy, ak sa zvieratá nedostanú do kontaktu s inými chovmi.

Veterinárna správa uviedla, že dopravné prostriedky musia byť pred použitím očistené a vydezinfikované. Pre vývoz zvierat za hranice alebo ich zvoz do zberných stredísk platí podmienka, že zvieratá musia smerovať na bitúnok. V zoologických záhradách platí povinnosť dezinfekcie osôb a vozidiel pri vstupe aj výstupe. Návštevníci zároveň nesmú prichádzať do kontaktu so zvieratami ani ich kŕmiť.