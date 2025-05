V Liverpoole došlo k vážnemu incidentu, keď auto vrazilo do davu futbalových fanúšikov oslavujúcich zisk majstrovského titulu v Premier League. Pri tejto nešťastnej udalosti sa zranilo celkom 47 ľudí. Polícii sa však podarilo páchateľa rýchlo zadržať. Incident neklasifikovali ako teroristický čin.

David Kitchen z miestnej záchrannej služby informoval, že 27 zranených previezli do nemocnice, zatiaľ čo 20 ľudí ošetrili priamo na mieste. Medzi zranenými boli aj štyri deti, pričom dve osoby, vrátane jedného z detí, utrpeli vážne zranenia.

Zástupkyňa hlavného policajného inšpektora Jenny Simsová uviedla, že ide o „ojedinelý incident“, a nie je potrebné pátrať po ďalších páchateľoch. Zatkli 53-ročného britského vodiča a Simsová potvrdila, že „incident nepovažujeme za terorizmus.“

V centre Liverpoolu sa zišli tisíce fanúšikov, aby oslávili 20. titul v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Sprievod prešiel mestom po 16-kilometrovej trase a medzi fanúšikmi sa viezol aj otvorený autobus s hráčmi Liverpoolu.

K nešťastiu došlo po 19:00 nášho času. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom vodič opakovane menil smer a zrážal osoby v dave, zrejme zámerne. Svedkovia sa pokúšali zastaviť auto a niekoľko ľudí preletelo cez kapotu. Napokon zasiahol dav a polícia vodiča zadržala.

