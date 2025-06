Študenti sa zhodli, že s povinnou maturitou z matematiky skôr nesúhlasia.

Ministerstvo školstva SR oznámilo zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky, ktorá by mala vstúpiť do platnosti pre študentov, ktorí nastúpia na štúdium od školského roka 2026/2027.



Zavedenie povinnej maturity z matematiky sa nebude vzťahovať na všetky školy rovnako. Maturita má byť povinná pre gymnáziá a väčšinu odborných škôl, avšak umelecké školy a niektoré špecifické odbory budú môcť požiadať o výnimku.

Ako dopadla anketa medzi študentmi?

V rámci našej ankety sme oslovili stredoškolských študentov, ktorých sme sa opýtali na ich názor na zavedenie tejto zmeny. Viacerí študenti sa zhodli, že chápu zámer ministerstva zvýšiť matematickú gramotnosť, no obávajú sa, že povinná maturita bude len ďalším stresovým faktorom bez reálneho prínosu.

Povinnú maturitu vnímajú skôr negatívne

Študenti sa zhodli, že s povinnou maturitou z matematiky skôr nesúhlasia. Uviedli, že matematika je pre nich náročnejšia než iné predmety, čo im spôsobuje stres a obavy. Priznali, že keby sa ich to týkalo, brali by to ako povinnosť, ktorú musia zvládnuť, aj keď sa s tým nestotožňujú.

„Nie každý by z toho mohol ísť maturovať. Keď ide o slovenčinu, tak to chápem, lebo žijeme na Slovensku. Ale keď ide o matematiku, tak je to podľa mňa nezmysel,“ povedal jeden zo študentov.

Viacerí narážali na problém vo výučbe

Viacerí sa zhodli, že by bolo potrebné zmeniť prístup učiteľov, ktorí matematiku vyučujú.

Naznačili, že výučba je často nepraktická a nekvalitná, a preto by každý mal mať možnosť výberu.

„Bolo by fajn, keby na vyučovanie matematiky máme aj dobrých učiteľov, ja osobne som mala zlé učiteľky skoro celú základnú školu,“ uviedla respondentka.

Anketa: Čo si myslíš o povinnej maturite z matematiky? Som za Som proti Neviem/Nemám názor Som za 22 % Som proti 67 % Neviem/Nemám názor 11 %