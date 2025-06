Autovlak cestujúcich tento rok zavezie do staníc Poprad-Tatry a Košice.

Po polročnej prestávke začne opäť premávať autovlak medzi Prahou a východným Slovenskom. Prvý tohtoročný spoj vyrazí z českého hlavného mesta 1. júla. Linka bola na niekoľko mesiacov prerušená z dôvodu sťahovania pražského terminálu z hlavnej stanice na stanicu Praha juh v štvrti Michle.



„Služba autovlaku sa vracia po vynútenej približne polročnej pauze a my tak v spolupráci so slovenskými kolegami môžeme opäť našim cestujúcim ponúknuť komfortný spôsob cestovania k našim najbližším susedom. Stačí večer naložiť svoje auto alebo motorku, cez noc sa pohodlne vyspať v lôžkovom vozni a ráno odpočinutý vyraziť spoznávať krásy Slovenska,“ uviedol námestník generálneho riaditeľa ČD Jiří Ješeta.



Terminál autovlaku sa z pražskej hlavnej stanice musel presunúť z kapacitných dôvodov. Navyše, táto stanica je podľa ČD koncipovaná predovšetkým ako prejazdná a manipulovať so súpravami je v nej možné len v obmedzenom rozsahu. Na terminál Praha juh v Michli sa cestujúci dostanú z Chodovskej ulice. „Nové priestory nám umožnili nainštalovať dve nakladacie plošiny, čo povedie k plynulejšiemu odbaveniu cestujúcich,“ podotkol Ješeta. Ľudia budú mať v novom termináli k dispozícii čakáreň so sociálnym zariadením a prístupom k Wi-Fi.



Autovlak cestujúcich tento rok zavezie do staníc Poprad-Tatry a Košice. Stanica Humenné nebude z dôvodu pokračujúcej výluky obsluhovaná, linka by sa do nej mala podľa ČD vrátiť budúci rok.

