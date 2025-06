Rovnako navrhuje zvýšiť kvórum na vstup do parlamentu nad súčasných 5 %.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhuje, aby sa počet politických strán na Slovensku znížil. Myslí si, že by strany mali byť nútené spájať sa do väčších blokov s podobnými programami a víziami, čím by vzniklo len niekoľko súťažiacich blokov.

Počas prejavu v Národnej rade SR zdôraznil, že takéto zmeny by mali byť výsledkom slobodných demokratických volieb, pričom Slovensko by zostalo parlamentnou demokraciou. Podľa Fica súčasný politický systém nie je ekonomicky efektívny ani konkurencieschopný.

Fico tiež navrhuje zvýšiť kvórum na vstup do parlamentu. Momentálne je to 5 % hlasov a premiér sa pýta, prečo by sa strany s podobným zameraním nemohli spojiť a vytvárať silnejšie bloky. Podľa neho by to uľahčilo vytváranie vlád, ak by bloky zastávali rovnaké názory. „Veľmi ťažko sa vládne, ak máte blok zložený z viacerých politických subjektov s úplne rozdielnymi ideologickými pohľadmi,“ hovorí Fico.

Fico vidí túto tému ako legitímnu na diskusiu a tvrdí, že nikto nechce meniť režim, ale súčasný systém podľa neho poškodzuje občanov. Nepáči sa mu, že v niektorých stranách na čele sú ľudia s pochybnou minulosťou či bez vnútorných štruktúr. Taktiež ho trápi, že vo voľbách kandiduje veľa strán a že je registrovaných vyše 100 strán. „Ako môže byť takýto politický systém ekonomicky efektívny a konkurencieschopný s inými politickými systémami, ako napríklad v Spojených štátoch?“ pýta sa.

Anketa: Čo si o tom myslíš? Dáva to zmysel. Nedáva to zmysel. Dáva to zmysel. 28 % 68 Hlasov Nedáva to zmysel. 72 % 173 Hlasov