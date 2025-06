Varuje však, že podobný krok už raz SNS poškodil.

Andrej Danko pripustil možnosť, že SNS by mohla v budúcich voľbách kandidovať v spoločnom bloku so stranou Smer. Podľa neho má Robert Fico ako líder najsilnejšej vládnej strany mandát na to, aby vyzýval na spájanie politických síl. „Je to dobrý nápad Roberta Fica,“ uviedol Danko pre v TA3, no zatiaľ nešpecifikoval, kto by mal byť súčasťou takéhoto bloku. O konkrétnych menách chce diskutovať až vtedy, keď bude známy termín volieb.

Danko zároveň ocenil činnosť strany Republika, ktorú podľa neho reprezentujú relevantné čísla a „dobrá politika v Bruseli“. Vyjadril záujem spolupracovať aj so Štefanom Harabinom, Tomášom Tarabom a Martinou Šimkovičovou. Zdôraznil však, že so žiadnou z týchto strán sa SNS nezlúči, avšak proti vytvoreniu volebnej koalície či spoločnej kandidátky nenamieta.

Upozornil tiež na to, že v minulosti už Smer „vysal hlasy SNS“, čo viedlo k jej vypadnutiu z parlamentu. Ako uviedol: „Otázkou je, ako to chce Fico spraviť.“

Robert Fico v priebehu týždňa viackrát hovoril o potrebe spájania strán a kritizoval roztrieštenosť politického spektra, pričom navrhol zmeny vo volebnom systéme. Na to reagoval Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska: „Urobíme všetko pre to, aby neprišlo k zmenám inšpirovaným Kazachstanom,“ a dodal, že podľa neho ide zo strany Fica o snahu odpútať pozornosť od vážnych ekonomických problémov krajiny.