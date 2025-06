Lístky v MHD zdražejú, dôchodcovia prídu o niektoré zľavy a mení sa počet tarifných zón.

Od 1. júna 2025 vstupuje do platnosti nová tarifa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Najzásadnejšou zmenou je zníženie počtu tarifných zón z 56 na 19, čo má zjednodušiť cestovanie. Bratislavské zóny 100 a 101 ostávajú bez zmien, no okolo mesta vzniká veľká zóna 111, ktorá siaha až po Stupavu, Pezinok či Šamorín, informuje iMHD.sk.

Zdroj: imhd.sk

Pre cestujúcich to znamená aj úpravu cien. Jednorazové lístky budú drahšie a ruší sa nárok na zľavu pre dôchodcov od 60 do 63 rokov. Cestovanie do vzdialenejších obcí bude vyžadovať lístok na menej zón a platnosť viaczónových lístkov sa predĺži.

Mení sa aj výška pokuty za cestovanie načierno. Po novom bude základná sadzba 120 €, ale ak zaplatíte do 10 dní, ušetríte, pretože pokuta klesne na 99 €. Pozor si však dajte na platnosť starých papierových lístkov: tie ostávajú v platnosti len do 31. augusta 2025.

Ceny za jednotlivé cestovné lístky si môžeš pozrieť na tomto linku.