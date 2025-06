Podľa neho ide len o teatrálne odvádzanie pozornosti.

Polícia sa dnes ráno pokúsila zadržať Jaroslava Naďa v súvislosti s darovaním munície Ukrajine. Ten však už niekoľko dní verejne uvádza, že sa nachádza so synom na dovolenke v Kanade.

„Som naozaj prekvapený, že polícia nedokázala ani z viacerých mojich verejných statusov pochopiť, že som už asi týždeň so synom v Kanade. Ešteže som to opakovane verejne hovoril aj pred odchodom, nech agenti vedia. No a napriek tomu cirkus Humberto. Trapoši,“ odkázal bývalý minister obrany v statuse.

Naď dodáva, že podobné divadlo očakával už dlhšie, a považuje ho za pokus prekryť zlyhania súčasnej vlády. Prízvukuje, že je hrdý na pomoc Ukrajine a za svojimi rozhodnutiami si stojí. „Som hrdý na to, ako sme pomohli Ukrajine. Urobil by som tak opäť. A stále. A ešte viac. Lebo aj o tom je ľudskosť a zodpovednosť. Brániť nevinnú obeť odpornej ruskej agresie,“ napísal.

Polícii sa dnes podarilo zadržať Alexandra Gurského, bývalého šéfa štátnej Konštrukty Defense, a pokúša sa zadržať aj Petra Kozáka, ktorý pôsobil ako generálny tajomník na ministerstve. Naď však tvrdí, že na akúkoľvek výpoveď je pripravený a po návrate zo zahraničia bude k dispozícii.