Ministerstvo vnútra SR zvažuje novelizáciu zákona o matrikách, umožňujúcu ženám priezviská bez prechyľovania.

Občianky Slovenskej republiky so slovenskou národnosťou by mohli mať po novom možnosť voliť si priezvisko bez typickej koncovky prechyľovania. Táto zmena je súčasťou plánovanej novelizácie zákona o matrikách, ktorú pripravuje Ministerstvo vnútra SR.

Navrhované úpravy by ovplyvnili aj ďalšie matričné procesy. Napríklad by sa určila miestna príslušnosť matričného úradu pri zápise osoby za mŕtvu do knihy úmrtí. „Návrh zákona ďalej ustanovuje miestnu príslušnosť matričného úradu pri zápise vyhlásenia za mŕtveho do matričnej knihy úmrtí,“ uviedol rezort.

Zmeny by mohli zjednodušiť aj procesy spojené so zápisom údajov do knihy úmrtí. Matričné úrady by tak získali miestnu príslušnosť pre tieto zápisy. Okrem toho sa navrhuje zrušiť matričný úrad v obci Kráľovce, ktorá patrí do okresu Košice-okolie. Tento úrad by nahradil matričný úrad v Budimíre, ktorý sa nachádza neďaleko. Ministerstvo vnútra očakáva, že pripomienkovanie tejto legislatívnej zmeny začne už v júli 2025.

