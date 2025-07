Aj počas dovolenky máte právo na reklamáciu.

Ak sa počas dovolenky ukáže, že hotelová izba s výhľadom na more nevyzerá tak, ako ste sa dohodli v zmluve, mali by ste ihneď kontaktovať cestovnú kanceláriu a požadovať kompenzáciu. Tento problém môžete nahlásiť delegátovi prostredníctvom kontaktu, ktorý je uvedený v zmluve. Odporúča sa tiež spraviť fotky alebo videá, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz pri reklamácii, upozorňuje riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, Eduarda Hekšová.

Pri dovolenke s cestovnou kanceláriou je dôležitým dokumentom zmluva o zájazde. Tá obsahuje informácie o cene pobytu, dĺžke, spôsobe dopravy a špecifických požiadavkách, ako je napríklad výhľad z balkóna na more. Ak cestovná kancelária túto požiadavku nesplní, máte právo ju reklamovať.

Cestovná kancelária by mala reklamáciu hneď riešiť a poskytnúť náhradné riešenie v rovnakom štandarde. CK môže reklamáciu odmietnuť s argumentom, že more je viditeľné z určitého uhla, no nárok na reklamáciu máte aj tak, najmä ak bol v zmluve dohodnutý priamy výhľad na more.



Máš právo na zľavu

Ak sa uspokojíte s náhradou nižšej kvality, máte právo na finančnú kompenzáciu. Ak vám CK ponúkne lepšiu službu, nemusíte za ňu doplácať. Eduarda Hekšová uvádza: „Ak cestovná kancelária nezabezpečí požadovanú nápravu v primeranom čase, spotrebiteľ má možnosť situáciu vyriešiť sám a zabezpečiť si náhradnú službu na vlastné náklady. Tie môže následne od cestovnej kancelárie požadovať.“

Hekšová ďalej upozorňuje, že ak CK nezabezpečí nápravu a spotrebiteľ nemá možnosť situáciu vyriešiť, napríklad pri dlhodobo nefunkčnom hotelovom bazéne, môže požadovať zľavu z ceny zájazdu. Tento nárok máte aj počas doby, keď služby čerpáte v obmedzenom rozsahu, ak cestovná kancelária odstráni problém až po niekoľkých dňoch.

V niektorých prípadoch môžu byť problémy natoľko závažné, že pokračovanie v zájazde nemá zmysel. To platí napríklad, ak je ubytovanie úplne neprístupné alebo výrazne mimo dohodnutého štandardu.

„Pokiaľ navrhované náhradné riešenie nezodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté v zmluve, má spotrebiteľ právo pokračovanie zájazdu odmietnuť a požadovať zabezpečenie návratu domov. Rovnako tak môže odmietnuť aj ponuku náhradného ubytovania nižšej kvality, pokiaľ k nemu cestovná kancelária neposkytne primeranú zľavu z ceny,“ dopĺňa Hekšová.

