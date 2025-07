Ministerstvo navrhuje, aby túto funkciu mohli zastávať aj skúsení manažéri.

Ministerstvo školstva plánuje otvoriť riaditeľské pozície aj ľuďom bez pedagogického vzdelania. Funkciu by mohli zastávať aj manažéri, ak preukážu dostatočné skúsenosti s riadením. Návrh zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienky možno posielať do konca týždňa.



Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) argumentuje, že manažér na čele školy by mohol delegovať pedagogickú odbornosť na svojho zástupcu. Podobne to podľa neho funguje aj v zdravotníctve, kde riaditelia nemocníc nie sú vždy lekári. Odbory však nesúhlasia. Šéf školských odborárov Pavol Ondek upozorňuje, že riaditeľ bez pedagogickej praxe by nemohol odborne posudzovať prácu učiteľov, robiť hospitácie či reagovať na výzvy v oblasti vzdelávania.



Riaditeľ Gymnázia Bilíkova Daniel Kasala uznáva, že škola potrebuje človeka, ktorý zvláda aj ekonomiku, personalistiku či právo. Zároveň však tvrdí, že školské prostredie si vyžaduje špecifický prístup a nie je to klasická firma. Podobne hovorí aj odborník Miroslav Hřebecký z EDUin. Podľa neho má manažér zmysel najmä vo veľkých stredných školách. No čím je škola menšia a deti mladšie, tým dôležitejšia je podľa neho pedagogická skúsenosť.