TASR
dnes 24. januára 2026 o 8:59
Čas čítania 0:43

Učiteľ v Prahe nahlásil falošnú streľbu na škole, chcel si len „vyskúšať reakciu“ polície

Učiteľ v Prahe nahlásil falošnú streľbu na škole, chcel si len „vyskúšať reakciu“ polície
Zdroj: Facebook / Policie České republiky

Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila.

„Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr informovali, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.

Policajti zadržali učiteľa

Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.

Český minister vnútra Lubomír Metnar neskôr na sociálnej sieti X napísal, že ho incident šokoval. „Falošné nahlásenie streľby je neospravedlniteľné - o to viac od učiteľa. Riskuje sa bezpečnosť detí, personálu a zbytočne sa zaťažujú zložky integrovaného záchranného systému. Som rád, že sa streľba nepotvrdila a nikomu sa nič nestalo,“ napísal Metnar a poďakoval sa za profesionálnu reakciu.

Zahraničie Česko
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
pred 2 hodinami
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
Úrady vyzvali ľudí, aby pokiaľ je to možné, neopúšťali svoje domovy a necestovali autom.
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
včera o 17:32
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
pred 2 dňami
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
včera o 07:14
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
Slováci sú najčastejšie deportovanými cudzincami z Rakúska
včera o 18:17
Slováci sú najčastejšie deportovanými cudzincami z Rakúska
Kolegovia z práce vyhrali v lotérii milión dolárov. Deliť sa o ňu bude 29 ľudí
včera o 16:47
Kolegovia z práce vyhrali v lotérii milión dolárov. Deliť sa o ňu bude 29 ľudí
