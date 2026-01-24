Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila.
„Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr informovali, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.
Policajti zadržali učiteľa
Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.
Český minister vnútra Lubomír Metnar neskôr na sociálnej sieti X napísal, že ho incident šokoval. „Falošné nahlásenie streľby je neospravedlniteľné - o to viac od učiteľa. Riskuje sa bezpečnosť detí, personálu a zbytočne sa zaťažujú zložky integrovaného záchranného systému. Som rád, že sa streľba nepotvrdila a nikomu sa nič nestalo,“ napísal Metnar a poďakoval sa za profesionálnu reakciu.