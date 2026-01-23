Hlavné témy
Ella Petrová
dnes 23. januára 2026 o 17:32
Čas čítania 0:39

Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala

Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
Zdroj: Unsplash/Louis Velazquez

Biely dom pridal na sociálnu sieť fotografiu ženy, ktorá vyzerá, že plače počas zatýkania. V skutočnosti mala neutrálny výraz.

Biely dom zverejnil na sieti X digitálne upravenú fotografiu ženy zatknutej pri štvrtkovom proteste v kostole v Minnesote. Informoval o tom portál The Washington Post. Fotka bola upravená tak, aby žena vyzerala, že dramaticky plače, pričom na pôvodnej fotke má neutrálny až protestujúci výraz. Denník The Guardian tvrdí, že druhá verzia bola digitálne upravená.

Na fotke je Nekima Levy Armstrong, jedna z troch osôb zatknutých počas demonštrácie, ktorá prerušila omšu v kostole St. Paul. Protest sa konal niekoľko dní po tom, ako agent v Minneapolise zastrelil Renée Goodovú. Demonštranti tvrdili, že jeden z pastorov je agentom imigračného úradu ICE. Biely dom Armstrongovú označil za krajne ľavicovú agitátorku.

zfalšovaná fotka
Zdroj: X / Sec_Noem / WhiteHouse

Hany Farid, profesor Kalifornskej univerzity v Berkeley, zaoberajúci sa digitálnou forenznou analýzou, varoval, že podobné kroky môžu podkopať dôveru verejnosti v oficiálnu komunikáciu administratívy.

Podľa servera Poynter zverejnil Biely dom od nástupu Donalda Trumpa do funkcie najmenej 14 príspevkov upravených pomocou umelej inteligencie, aj keď Trump predtým z používania falošných snímok obviňoval svoju súperku Kamalu Harrisovú.

