Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 24. januára 2026 o 10:15
Čas čítania 0:45

Na celom území SR sa vyskytuje poľadovica. SHMÚ upozorňuje aj na smogovú situáciu v týchto okresoch (+mapa)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na celom území SR sa vyskytuje poľadovica. SHMÚ upozorňuje aj na smogovú situáciu v týchto okresoch (+mapa)
Zdroj: Polícia SR

Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu.

Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.

Upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

mapa poľadovica
Zdroj: shmu.sk

SHMÚ upozorňuje aj na zhoršenú smogovú situáciu

Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v oblastiach Vranov nad Topľou a Humenné. V sobotu v noci došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však nenastali a v najbližších hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.

Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre oblasti Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež sú ohrozené veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.

shmu
Zdroj: SHMU.sk
24. januára 2026 o 6:44 Čas čítania 1:25 Daňová amnestia 2026: Kedy a ako sa zbavíš sankcií a úrokov? Daňová amnestia 2026: Kedy a ako sa zbavíš sankcií a úrokov?
24. januára 2026 o 7:50 Čas čítania 0:26 Zdedil si na Slovensku pozemok? Pozri si tento register, mnohé pozemky v ňom nemajú majiteľov Zdedil si na Slovensku pozemok? Pozri si tento register, mnohé pozemky v ňom nemajú majiteľov
24. januára 2026 o 7:22 Čas čítania 0:18 Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 19:03
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 08:08
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
včera o 10:29
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
dnes o 07:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 19:03
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
včera o 10:29
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
včera o 08:08
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
18. 1. 2026 12:46
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
2
pred 4 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Lifestyle news
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 39 minútami
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 3 hodinami
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
včera o 18:02
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
včera o 16:53
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
včera o 15:52
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
včera o 15:01
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
včera o 13:47
2
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
včera o 13:01
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
včera o 12:01
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
včera o 10:52
Slovensko Všetko
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
pred 32 minútami
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
Dlhuje vyše 5 miliónov eur.
Zdedil si na Slovensku pozemok? Pozri si tento register, mnohé pozemky v ňom nemajú majiteľov
pred 3 hodinami
Zdedil si na Slovensku pozemok? Pozri si tento register, mnohé pozemky v ňom nemajú majiteľov
Mafiánsky bos Piťo vraj pátral po vrahoch Tupého. Tvrdí, že vedel o každej vražde v meste
včera o 15:18
Mafiánsky bos Piťo vraj pátral po vrahoch Tupého. Tvrdí, že vedel o každej vražde v meste
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
včera o 13:00
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
PRIESKUM: Aktuálna koalícia by už nevládla. Hlas-SD má veľké problémy
včera o 16:03
PRIESKUM: Aktuálna koalícia by už nevládla. Hlas-SD má veľké problémy
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
včera o 19:03
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
Ekonomika Všetko
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
pred 32 minútami
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
20. 1. 2026 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
2
10. 1. 2026 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
Zahraničie Všetko
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
pred hodinou
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
včera o 17:32
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
pred 2 dňami
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
Slovensko Všetko
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
pred 32 minútami
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
pred 3 hodinami
Zdedil si na Slovensku pozemok? Pozri si tento register, mnohé pozemky v ňom nemajú majiteľov
včera o 15:18
Mafiánsky bos Piťo vraj pátral po vrahoch Tupého. Tvrdí, že vedel o každej vražde v meste

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
pred 2 dňami
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Pre Slovensko by takýto vývoj predstavoval zásadnú bezpečnostnú výzvu.
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
pred 4 dňami
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia