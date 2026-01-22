Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 22. januára 2026 o 19:02
Čas čítania 0:34

Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
Zdroj: Canva

Grónsko chce k USA pripojiť za každú cenu.

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnosť ponúknuť každému obyvateľovi Grónska platbu vo výške jedného milióna dolárov (vyše 857-tisíc eur), ak sa ostrov rozhodne pripojiť k Spojeným štátom, napísal vo štvrtok denník Daily Mail, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Informuje o tom správa agentúry TASS.

Grónsku, ktoré je autonómnym územím Dánska, žije približne 57 000 ľudí. Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose v stredu vyhlásil, že nepoužije sily na prevzatie kontroly nad Grónskom a že k 1. februáru nezavedie clá proti európskym štátom, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie ostrova. Trumpove slová celkom neupokojili európskych spojencov, keďže potvrdil svoj hlavný zámer, ktorým je ovládnutie Grónska.

V roku 1951 Washington a Kodaň nad rámec svojich spojeneckých záväzkov v rámci NATO podpísali dohodu o obrane Grónska. Na jej základe sa Spojené štáty zaviazali chrániť ostrov pred potenciálnou agresiou.

22. januára 2026 o 12:44 Čas čítania 0:32 VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky
22. januára 2026 o 11:24 Čas čítania 0:31 VIDEO: Nový Zéland zasiahli extrémne dažde. Hlásia dvoch mŕtvych a viacerých nezvestných VIDEO: Nový Zéland zasiahli extrémne dažde. Hlásia dvoch mŕtvych a viacerých nezvestných
22. januára 2026 o 10:34 Čas čítania 1:03 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
dnes o 10:34
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
dnes o 07:13
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
dnes o 07:13
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
pred 2 dňami
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
pred 2 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
18. 1. 2026 12:46
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
2
pred 3 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Lifestyle news
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 3 hodinami
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 3 hodinami
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
dnes o 16:31
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
dnes o 15:29
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
dnes o 12:32
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
dnes o 11:00
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
dnes o 10:43
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
dnes o 09:41
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil
dnes o 08:51
Zahraničie Všetko
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
dnes o 07:13
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Prezident USA v Davose mierne zmenil rétoriku.
Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom
dnes o 14:53
Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom
Historické stretnutie Ukrajiny, USA a Ruska sa blíži. Prvýkrát budú spoločne rokovať o ukončení vojny
pred 3 hodinami
Historické stretnutie Ukrajiny, USA a Ruska sa blíži. Prvýkrát budú spoločne rokovať o ukončení vojny
VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu
dnes o 09:38
VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu
Čo robiť v prípade vojny? Vláda v Poľsku rozposiela občanom príručky
dnes o 13:27
Čo robiť v prípade vojny? Vláda v Poľsku rozposiela občanom príručky
Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť
dnes o 07:58
Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť
Zahraničie Všetko
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
pred hodinou
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
dnes o 07:13
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
dnes o 14:53
Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 2 dňami
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
2
6. 1. 2026 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Slovensko Všetko
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
dnes o 05:42
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
1
pred 3 hodinami
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
dnes o 10:34
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
dnes o 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Pre Slovensko by takýto vývoj predstavoval zásadnú bezpečnostnú výzvu.
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
pred 2 dňami
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia