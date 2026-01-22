Grónsko chce k USA pripojiť za každú cenu.
Americký prezident Donald Trump zvažuje možnosť ponúknuť každému obyvateľovi Grónska platbu vo výške jedného milióna dolárov (vyše 857-tisíc eur), ak sa ostrov rozhodne pripojiť k Spojeným štátom, napísal vo štvrtok denník Daily Mail, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Informuje o tom správa agentúry TASS.
V Grónsku, ktoré je autonómnym územím Dánska, žije približne 57 000 ľudí. Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose v stredu vyhlásil, že nepoužije sily na prevzatie kontroly nad Grónskom a že k 1. februáru nezavedie clá proti európskym štátom, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie ostrova. Trumpove slová celkom neupokojili európskych spojencov, keďže potvrdil svoj hlavný zámer, ktorým je ovládnutie Grónska.
V roku 1951 Washington a Kodaň nad rámec svojich spojeneckých záväzkov v rámci NATO podpísali dohodu o obrane Grónska. Na jej základe sa Spojené štáty zaviazali chrániť ostrov pred potenciálnou agresiou.