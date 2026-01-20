Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 20. januára 2026 o 18:05
Čas čítania 0:21

Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik

Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Zdroj: Marc Kleen / Unsplash

Polícia už prípad vyšetruje a varuje pred podobnými lákavými ponukami, ktoré vás môžu pripraviť o celoživotné úspory.

Polícia v Humennom vyšetruje rozsiahly podvod, pri ktorom 75-ročná žena prišla o viac než 231 000 eur. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Jana Ligdayová, informovala, že ženu oslovil neznámy muž s lákavou ponukou na investovanie a obchodovanie s komoditami.

Seniorku ponuka zaujala, a preto jej podvodníci vytvorili falošný investičný účet. Žena naň následne v dobrej viere posielala vysoké sumy peňazí, pretože verila v mimoriadne výhodnú investíciu.

V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/CDC, Getty Images/Owen Franken
Súvisiace témy:
Slovensko Polícia SR
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
dnes o 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA," varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
12. 1. 2026 8:00
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
