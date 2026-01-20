Polícia už prípad vyšetruje a varuje pred podobnými lákavými ponukami, ktoré vás môžu pripraviť o celoživotné úspory.
Polícia v Humennom vyšetruje rozsiahly podvod, pri ktorom 75-ročná žena prišla o viac než 231 000 eur. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Jana Ligdayová, informovala, že ženu oslovil neznámy muž s lákavou ponukou na investovanie a obchodovanie s komoditami.
Seniorku ponuka zaujala, a preto jej podvodníci vytvorili falošný investičný účet. Žena naň následne v dobrej viere posielala vysoké sumy peňazí, pretože verila v mimoriadne výhodnú investíciu.
„V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.
