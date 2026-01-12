Kategórie
dnes 12. januára 2026 o 8:00
Čas čítania 2:22

Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Zdroj: TASR/Milan Kapusta, Wallpaper Flare

Ak si Slovák a niekedy si pracoval – alebo stále pracuješ – v Rakúsku, je veľmi pravdepodobné, že ti v budúcnosti vznikne nárok na dva dôchodky – slovenský aj rakúsky. Prípadne aspoň na výrazne vyšší dôchodok, než by si dostal len zo Slovenska.

Nejde o žiadnu výnimku ani „medzeru v systéme“, ale o úplne bežný a legálny mechanizmus, ktorý funguje v celej Európskej únii. V tomto článku sa dozvieš viac o cezhraničnom vyrovnaní dôchodku medzi Slovenskom a Rakúskom.

Roky práce sa v EÚ nestrácajú. Naopak, sčítavajú sa

V praxi ide o to, že Európska únia má jasné pravidlá, podľa ktorých sa ti odpracované roky v rôznych členských štátoch nestratia, ale naopak, sčítavajú. A presne vďaka tomu môžeš mať v starobe dva dôchodky naraz – jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska. Každý vyplácaný samostatne, podľa zákonov danej krajiny.

Rakúsko patrí medzi krajiny s výrazne vyššími dôchodkami než Slovensko. Dôvod je jednoduchý – vyššie mzdy, vyššie odvody a iný výpočet penzie. Aby ti však vznikol samostatný nárok na rakúsky starobný dôchodok, musíš mať odpracovaných aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, teda 180 mesiacov.

Ak túto hranicu splníš, Rakúsko ti dôchodok vypláca bez ohľadu na to, kde žiješ a aké máš občianstvo.

Čo ak si v Rakúsku nepracoval dosť dlho?

Ak si však v Rakúsku nepracoval dostatočne dlho - doby poistenia zo Slovenska a Rakúska sa môžu sčítať, aby si vôbec dosiahol nárok na dôchodok v danej krajine.

Ako to vyzerá v praxi?

Ak si pracoval 10 rokov v Rakúsku a 7 rokov na Slovensku, spolu máš 17 rokov dôchodkového poistenia. To už môže stačiť na vznik nároku, aj keď by si v jednej krajine samostatne podmienku nesplnil.

12. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 4:01 Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily

Treba si však dať pozor na častý omyl. Sčítanie rokov neznamená, že ti jeden štát vyplatí celý dôchodok. Každá krajina vypláca len tú časť penzie, ktorá zodpovedá obdobiu, počas ktorého si v nej pracoval a platil odvody. Výsledkom je kombinácia dvoch dôchodkov, ktoré spolu tvoria tvoj príjem v starobe.

Ako o dôchodok požiadať?

Samotný proces vybavenia je prekvapivo jednoduchý – ak vieš, kde začať. Ak máš trvalý pobyt na Slovensku, žiadosť o starobný dôchodok podávaš v Sociálnej poisťovni. Tá už automaticky komunikuje s rakúskymi orgánmi a postúpi im všetky potrebné údaje. Nepodávaš teda dve samostatné žiadosti – stačí jedna.

Rakúska inštitúcia následne posúdi tvoje obdobia poistenia podľa rakúskych zákonov a vydá vlastné rozhodnutie.

Treba však rátať s tým, že celý proces trvá niekoľko mesiacov. Preto sa odporúča podať žiadosť 3 až 6 mesiacov pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Pozor na rozdielny dôchodkový vek

Dôchodkový vek sa navyše v Rakúsku a na Slovensku líši, čo je detail, ktorý netreba podceniť. Na Slovensku je dôchodkový vek aktuálne 64 rokov a jeden mesiac. V Rakúsku platí dôchodkový vek 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy.

Zároveň však prebiehajú reformy smerom k postupnému zjednoteniu dôchodkového veku mužov a žien, ku ktorému má dôjsť v roku 2033.

Chýbajú ti roky? Existujú riešenia

Ak ti do splnenia podmienok chýba len pár mesiacov či rokov, systém na to myslí.

Na Slovensku si môžeš chýbajúce obdobia doplatiť formou dobrovoľného dôchodkového poistenia.

V Rakúsku zas existuje Höherversicherung – možnosť zvýšiť si budúci dôchodok dodatočnými príspevkami, prípadne si dokúpiť poistné obdobia (napríklad za štúdium na vysokej škole či univerzite).

Či sa to oplatí, závisí od konkrétnych čísel. V mnohých prípadoch však ide o investíciu, ktorá sa po pár rokoch poberania dôchodku vráti.

Rakúsky dôchodok aj zo Slovenska? Áno

Dobrou správou je aj to, že rakúsky dôchodok môžeš poberať aj keď žiješ na Slovensku. Peniaze ti chodia priamo na účet a nemusíš mať trvalý pobyt v Rakúsku. Rovnako nepotrebuješ rakúske občianstvo – rozhodujú výlučne odpracované roky a zaplatené odvody.

Ak si pracoval v Rakúsku, tvoje roky práce majú hodnotu aj po návrate domov. Dôchodok sa nezačína riešiť v šesťdesiatke, ale oveľa skôr. Roky, ktoré si odpracoval za hranicami, môžu v konečnom dôsledku znamenať stovky eur mesačne navyše.

5. januára 2026 o 11:00 Čas čítania 3:51 VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
8. januára 2026 o 12:24 Čas čítania 2:28 Šalitroš predal firmu ľuďom spájaným s Brhelom. Podiel v inej firme zas založil pre fond, za ktorým cítiť oligarchu Šalitroš predal firmu ľuďom spájaným s Brhelom. Podiel v inej firme zas založil pre fond, za ktorým cítiť oligarchu
9. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:55 NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
