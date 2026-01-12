Kategórie
dnes 12. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 4:01

Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hoci sa vláda odvoláva na potrebu konsolidácie, sociológ upozorňuje, že ide najmä o rýchle a ad hoc zásahy, nie o dlhodobé riešenia problémov sociálneho systému.

Slovensko v roku 2026 čakajú zásadné zmeny v oblasti podpory pre nezamestnaných. Vláda pripravuje opatrenia, ktoré zahŕňajú znižovanie dávok v nezamestnanosti, obmedzenie PN či zavedenie systému „práca namiesto dávok“. Niektorí odborníci tieto opatrenia spochybňujú. Zatiaľ čo niektorí hovoria o potrebe konsolidovať verejné financie a motivovaní ľudí k rýchlejšiemu návratu do práce, iní upozorňujú, že takéto zmeny môžu negatívne zasiahnuť najmä zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia, ženy po materskej dovolenke či ľudia žijúci v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Aby sme lepšie pochopili možné dôsledky týchto opatrení, sociológ Ján Košč pre Refresher vysvetlil, aké dopady môžu mať pripravované opatrenia na pracovný trh a sociálny systém na Slovensku.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako môže krátenie dávky v nezamestnanosti tlačiť ľudí do nevhodnej a zle platenej práce.
  • Čo hrozí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.
  • Ako môže znižovanie dávok narušiť dôveru ľudí v sociálny systém.
  • Aké skupiny obyvateľstva môžu byť najviac ohrozené.
  • Prečo Slovensko nedokáže účinne zabrániť obchádzaniu pravidiel.

Vláda podľa odborníka rieši problém nesprávnym spôsobom

Sociológ Ján Košč hovorí, že hoci vláda tvrdí, že plánované zmeny majú riešiť dlhodobé problémy sociálneho systému, podľa neho ide skôr o známe „slovenské riešenie“, ktoré sa opiera najmä o represívne kroky. Ako upozorňuje, „slovenskí politici dlhodobo uprednostňujú represiu pred prevenciou“, čo sa prejavuje aj teraz – krátením dávky v nezamestnanosti, rušením PN či zavádzaním práce namiesto dávok.

12. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:22 Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD) Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)

Ján Košč hovorí, že za týmito rozhodnutiami je aj tlak na konsolidáciu verejných financií, keďže škrtanie je rýchlejšie ako budovanie stabilného systému. Aj keď podľa neho existujú aj pozitívne úpravy, napríklad v oblasti sociálnych služieb či podpory prvého zamestnania, sú to skôr jednorazové čiastkové zásahy bez skutočnej systémovej zmeny.

Ladislav Kamenický
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Tento krok môže oslabiť ekonomiku

Znižovanie dávky v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca môže podľa odborníkov vyvolať tlak na ľudí, aby prijímali akúkoľvek prácu – aj nevhodnú či veľmi zle platenú. Sociológ Ján Košč upozorňuje, že mnohí sa môžu dostať do existenčného stresu. „Budú doslova nútení zobrať akúkoľvek prácu, za akúkoľvek cenu,“ hovorí.

9. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:55 NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov

Takýto krok však podľa neho neprináša len problémy jednotlivcom, ale aj štátu. Nízko platená práca znamená nižšie dane, odvody a slabšiu spotrebu, čo môže oslabiť ekonomiku. Zároveň môže klesnúť počet záujemcov o rekvalifikáciu – ľudia už nebudú mať toľko času na školenia, ktoré by im pomohli nájsť kvalitnejšie pracovné miesto.

Ján Košč zároveň spochybňuje to, že systém „práca namiesto dávok“ zvýši motiváciu u dlhodobo nezamestnaných. V regiónoch, kde chýbajú pracovné príležitosti, alebo ide len o krátkodobé a nízko platené pozície, je podľa neho účinok takýchto opatrení „veľmi diskutabilný“.

úrad práce
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Viac problémov než výhod?

Ján Košč sa domnieva, že navrhované opatrenia môžu v praxi priniesť skôr komplikácie. Podľa neho represívne prístupy len zriedka vedú k udržateľným výsledkom. Vysvetľuje, že krátenie dávky v nezamestnanosti alebo zrušenie PN nezvýši kvalitu dostupných pracovných miest. Skôr sa môže stať to, že ľudia s minimálnymi úsporami budú pod tlakom prijímať nevhodnú, nízko platenú či nestabilnú prácu.

5. januára 2026 o 11:00 Čas čítania 3:51 VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí

„Ak niekomu od štvrtého mesiaca znížite dávku na úroveň, z ktorej sa nedá vyžiť, nájde si prácu rýchlejšie – ale otázkou je, akú,“ hovorí Košč. Podľa neho to v konečnom dôsledku môže negatívne ovplyvniť aj verejné financie, keďže nižšie mzdy znamenajú nižšie dane, nižšie odvody a nižšiu spotrebu.

Strata dôvery môže mať dlhodobé dôsledky

Znižovanie dávok môže výrazne narušiť dôveru ľudí v sociálny systém. Mnohí prepustení zamestnanci, najmä starší pracovníci či ženy – odpracovali desiatky rokov a pravidelne odvádzali odvody. Teraz však počujú, že napriek dlhodobo prebytkovému fondu nezamestnanosti im dávky skrátia. To v nich prirodzene vyvoláva pocit nespravodlivosti a zneisťuje aj tých, ktorí ešte stále pracujú.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Alexandra Moštková

„Ak ľudia cítia, že systém nehrá fér, prestávajú veriť, že má zmysel doň prispievať.“ A práve táto strata dôvery môže mať dlhodobé dôsledky. Kým v krajinách ako Dánsko dostáva nezamestnaný človek až 90 % svojho predchádzajúceho príjmu počas dvoch rokov, Slovensko ide opačným smerom. Aj preto je u nás výrazne nižšia ochota obyvateľov sociálny systém podporovať a vnímať ho ako spravodlivý.

Slovensko patrí medzi najmenej štedré krajiny v EÚ

V porovnaní s európskymi štandardmi je podpora pre nezamestnaných na Slovensku podpriemerná. Sociológ upozorňuje, že miera náhrady aj dĺžka vyplácania patria medzi najnižšie v EÚ. Kľúčové je aj to, že systém vôbec nezohľadňuje vek či dĺžku predchádzajúcej práce, čo je bežné v mnohých krajinách. „V zahraničí ľudia dostanú kvalitné rekvalifikácie aj podporu pri sociálnom kontakte. U nás nie,“ pripomína Ján Košč.

Nútené živnosti a nedostatočná efektívnosť inšpektorátov práce

Slovenský systém zatiaľ nedokáže efektívne zabrániť obchádzaniu pravidiel či fiktívnym pracovným pomerom. Sociológ Ján Košč upozorňuje, že problém je dlhodobý: „Na Slovensku sme túto oblasť zanedbávali a dnes čelíme najvyššej miere nútených živností v EÚ.“ Rovnako je podľa neho nedostatočná efektívnosť inšpektorátov práce, ktoré aj napriek niektorým dobrým výsledkom nedokážu vždy zabezpečiť ochranu zamestnancov a základnú spravodlivosť.

inšpektorát
Zdroj: TASR/František Iván

Aké riziká to so sebou prináša?

V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a slabou ekonomickou aktivitou hrozia podľa sociológa výrazné problémy. Rast chudoby priamo súvisí aj s nárastom kriminality a mnohí nezamestnaní, ktorí kedysi pracovali načierno, dnes prácu stratili a zostali bez základných príjmov. „Ľuďom jednoducho chýbajú peniaze na prežitie a represívne opatrenia tu nefungujú,“ upozorňuje sociológ.

31. decembra 2025 o 18:01 Čas čítania 4:53 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025

Dlhodobým problémom sú tiež masívne odchody ľudí za prácou do zahraničia. Mnohé regióny sa vyľudňujú a ostávajú v nich žiť prevažne dôchodcovia. „V zahraničí žije 300 000 občanov Slovenska, z toho 200 000 tam pracuje. A na Slovensku vraj zamestnávateľom chýba 100 000 zamestnancov. Mne z toho vychádza, že niečo asi robíme zle,“ hovorí Ján Košč.

dôchodcovia, seniori
Zdroj: TASR/František Iván

Krajina potrebuje hlbšiu zmenu

Nájsť jednoduché a rýchle riešenie je podľa odborníka prakticky nemožné, problémy dnešného sociálneho systému totiž vznikali celé desaťročia. Slovensko stavilo na lacnú pracovnú silu, nízke dane a presvedčenie, že všetko za nás vyrieši trh. Tento model však prestáva fungovať a krajina potrebuje hlbšiu a dlhodobú zmenu.

31. decembra 2025 o 16:28 Čas čítania 4:05 Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť

Odborník upozorňuje, že skutočná reforma sa nezaobíde bez širšej diskusie o budúcnosti krajiny. „Musíme si konečne povedať, kde chceme byť o 30 či 40 rokov a akú priemyselnú a hospodársku politiku chceme budovať,“ hovorí. Rovnako dôležité je jasne pomenovať, ako má vyzerať spravodlivý daňový aj sociálny systém.

Kým vláda nebude tieto problémy systematicky riešiť, budeme podľa sociológa iba udržiavať nefunkčný model a prijímať krátkodobé ad hoc opatrenia, ktoré neriešia podstatu problému.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lena Balk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Správy z domova
