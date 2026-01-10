TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?

Vláda zrušila na tento rok viaceré sviatky. Pozri si prehľad.
Zrušené sviatky a nový režim pracovného pokoja
Rok 2026 výrazne zmení zoznam sviatkov a dní pracovného pokoja. Sviatky 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. september (Sedembolestná Panna Mária) nebudú od roku 2026 dňami pracovného pokoja – teda pôjde o normálne pracovné dni. Natrvalo sa ruší aj voľno 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu), ktoré už v roku 2025 stráca status dňa pracovného pokoja.
Zároveň sa mení aj zákaz predaja: po novom zostáva len cez najväčšie sviatky:
· 1. január,
· Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa,
· 24. 12. po poludní až po 26. 12.
Zároveň sa mení aj zákaz predaja: po novom zostáva len cez najväčšie sviatky:
· 1. január,
· Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa,
· 24. 12. po poludní až po 26. 12.
Prehľad v tabuľke:
|Dátum / sviatok
|Sviatok
|Pracovný pokoj
|Zákaz predaja
|8. máj
|Deň víťazstva nad fašizmom
|❌ (iba 2026)
|❌
|15. september
|Sedembolestná Panna Mária
|❌ (iba 2026)
|❌
|17. november
|Deň boja za slobodu
|❌ natrvalo
|❌
|1. január
|Deň vzniku SR
|✔️
|✔️
|Veľký piatok
|—
|✔️
|✔️
|Veľkonočná nedeľa
|—
|✔️
|✔️
|24. december
|Štedrý deň
|✔️ od 12:00
|✔️ od 12:00
|25. – 26. december
|Vianočné sviatky
|✔️
|✔️