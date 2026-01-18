Pozrite si podrobný prehľad výstrah a zoznam krajov, v ktorých arktická zima udrie najsilnejšie.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred nízkymi teplotami, ktoré potrápia obyvateľov väčšiny Slovenska počas dvoch po sebe idúcich rán, informuje SHMÚ.
- Pondelok (19. 1. 2026):
V pondelok v čase od 00:00 do 09:00 klesnú teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji. Tu udrie mráz najsilnejšie, teplomery v okresoch ako Liptovský Mikuláš či Poprad klesnú lokálne na -15 až -19 °C.
V Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Nitrianskom kraji pocítia ľudia mráz v rozmedzí -10 až -15 °C.
- Utorok (20. 1. 2026):
Podľa aktuálnych predpovedí SHMÚ sa situácia v utorok ráno zopakuje. Studený vzduch opäť zasiahne: Žilinský, Prešovský, Banskobystrický, Trenčiansky, Košický a Nitriansky kraj.
Meteorológovia opäť očakávajú v dolinách a kotlinách severného a stredného Slovenska minimálne teploty na úrovni -15 až -18 °C. Mrazivé počasie môže v týchto krajoch poškodiť zdravie a zvýšiť riziko podchladenia pri vonkajších aktivitách.
Pre Prešovský a Žilinský kraj predbežne platia výstrahy 2. stupňa. Teploty v mnohých lokalitách počas nočných a ranných hodín môžu klesnúť až na -20 °C.