Z 8-dolárovej výhry spravili milión.
Skupina kolegov z mesta Independence v americkom štáte Ohio zažila nečakaný jackpot. Spoločným hraním lotérie Powerball vyhrali jeden milión dolárov. Informoval o tom portál Abc6onyourside a tlačová správa Ohio lottery.
Kolegovia z miestnej firmy si pravidelne spoločne kupujú lístky do lotérie. Do žrebovania sa v stredu 17. decembra 2025 zapojili pre vysoký jackpot, no vyhrali len osem dolárov. Rozhodli sa však výhru investovať a zakúpili si lístok v hodnote 10 dolárov na ďalšie žrebovanie, ktoré sa konalo v sobotu 20. decembra 2025. Tentoraz už mali šťastie, pretože vyhrali milión dolárov (približne 855-tisíc eur).
Jeden z výhercov poznamenal, že je vlastne dobre, že nevyhrali hlavný jackpot vo výške 1,25 miliardy dolárov, pretože by sa možno všetci rozhodli dať výpoveď v práci.
Výherné čísla boli 4, 5, 28, 52 a 69. Skupina kolegov trafila všetkých päť bielych čísel, čo im zabezpečilo miliónovú výhru. Pravdepodobnosť výhry je len 1 ku vyše 11 miliónom.
Po odpočítaní dane si 29 výhercov rozdelia sumu 732 500 dolárov (pozn. redakcia vyše 623-tisíc eur). Teda každý z nich si domov zoberie výhru vyše 25 258 dolárov, čo je približne 21 500 eur.