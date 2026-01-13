Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 13. januára 2026 o 13:30
Čas čítania 3:58

„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon

Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.

 Grónsko sa v posledných dňoch stalo jednou z hlavných tém globálnej politiky. Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa otvorene hovoria o tom, že chcú tento arktický ostrov získať, aby zabránili rastúcemu vplyvu Číny a Ruska v regióne. Európa aj Dánsko pritom Trumpove vyhlásenia, že USA môžu konať „po dobrom alebo po zlom“, vnímajú ako vážnu hrozbu pre medzinárodné právo aj pre NATO.

Na to, čo sa za Trumpovým tlakom na Grónsko skutočne skrýva, sme sa pýtali odborníka na americkú zahraničnú politiku Juraja Kríža. Podľa neho nejde o premyslenú stratégiu, ale o kombináciu Trumpových impulzov, fascinácie mocou a jeho pohľadu na svet ako na boj silných proti slabším.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo Trump vidí Spojené štáty ako holding „USA, a. s.“ a svet ako trh.
  • Prečo Grónsko nie je len kus ľadu, ale kľúč k Arktíde a surovinám.
  • Ako Trump protirečí sám sebe pri Rusku a Číne.
  • Prečo sa jeho politika podobá imperializmu 19. storočia.
  • Čo jeho tlak na Grónsko znamená pre Európu, NATO a postavenie USA.


Trump ako riaditeľ „USA, a. s.“

Podľa odborníka na americkú zahraničnú politiku Juraja Kríža, treba Trumpovu politiku čítať cez jeho osobnosť. „Trump vníma sám seba ako riaditeľa holdingu USA, a. s., a takto nazerá aj na medzinárodné dianie. Svet nie je pre neho spoločenstvom štátov, ale trhom, kde sa kupuje, predáva a rozširuje vplyv.“

1. januára 2026 o 19:00 Čas čítania 4:45 Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí

Z tohto pohľadu nie je myšlienka kúpy Grónska nijakou novinkou.  „Kúpou Grónska sa pohrával už v minulosti, lebo to zodpovedá jeho impulzom, egu a chamtivosti ‚zhromažďovať nové územie. Nemyslím si, že je za tým nejaký konkrétny plán, nebodaj stratégia,“ hovorí Kríž.

Trump podľa neho jednoducho reaguje na momentálne podnety, čo je mediálne silné, čo pôsobí „veľkolepo“ a čo posilňuje obraz tvrdého lídra.

Trump
Zdroj: TASR/AP


Vojenská sila ako politická atrakcia

Dôležitú úlohu v Trumpovom myslení zohráva aj fascinácia americkou vojenskou silou. „Po úspešnej operácii zajatia venezuelského prezidenta Madura ho zrejme viac láka nasadzovanie pôsobivej americkej vojenskej sily aj inde vo svete,“ upozorňuje Kríž.

23. decembra 2025 o 17:42 Čas čítania 1:06 Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci? Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?

Záujem o Grónsko môže byť zároveň aj politickým manévrom. „Čiastočne ide aj o snahu odviesť pozornosť od domácich problémov, ako je rast cien potravín a benzínu, pokles popularity alebo Epsteinov škandál,“ hovorí analytik.

Prečo je Grónsko strategický poklad?

Za tvrdými vyhláseniami Donalda Trumpa stojí aj reálny geopolitický záujem. „Ako sa budú topiť ľadovce, Grónsko sa stane kľúčovou vojenskou oporou pre prístup do Arktídy a k Severnému pólu. Zároveň ide o oblasť mimoriadne bohatú na nerastné suroviny,“ hovorí odborník Juraj Kríž.

Práve táto kombinácia robí z ostrova cieľ veľmocí. „Čína aj Rusko majú v tejto oblasti hospodárske aj vojenské ambície,“ hvorí. V prípade Číny nejde len o deklarácie. „Čína v minulosti v Grónsku investovala do ťažby zinku aj vzácnych kovov a nasadila tam aj ľadoborce,“ pripomína. Peking sa snaží svoj záujem legitimizovať aj politicky. „Vyhlásil sa za takzvanú ‚near Arctic country‘,“ dodáva Kríž.

Krajiny "blízko Arktídy" (near-Arctic countries) sú tie, ktoré nie sú priamo v Arktickom kruhu, ale majú s regiónom úzke spojenie a záujem, ako napríklad Čína.

Rusko má podľa neho podobné ambície, no slabšie možnosti. „V dôsledku vojny na Ukrajine mu chýbajú kapacity aj financie,“ hovorí s tým, že viacero arktických projektov pre sankcie a nedostatok technológií museli zastaviť.

Grónsko
Zdroj: TASR/AP

Trumpove protirečenia

Donald Trump oficiálne tvrdí, že jeho tlak na získanie Grónska má chrániť Spojené štáty pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny v Arktíde. Podľa Juraja Kríža si však Trump v tejto otázke často odporuje.

18. decembra 2025 o 19:00 Čas čítania 3:57 Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete

„Na jednej strane varuje pred Ruskom v Arktíde, na druhej strane však Trump avizoval, že v prípade zrušenia sankcií voči Rusku môže dôjsť k významným americko-ruským biznisovým aktivitám práve v Arktíde,“ hovorí.

Podľa neho Trump nemá pevné postoje. „Nemyslím si, že má nejaké jasné, ustálené postoje. Skôr je dôležité, čo naposledy počul, alebo koho mal na návšteve v Oválnej pracovni.“

A to sa podľa neho prejavuje aj v jeho pohľade na veľmoci. „Ak sa rozpráva s Marcom Rubiom, uvažuje o nich ako o rivaloch USA, no Steven Witkoff ich vidí cez optiku obchodných príležitostí.“

Putin a Trump
Putin a Trump Zdroj: TASR/AP


Imperiálne myslenie v 21. storočí

Podľa Juraja Kríža je Trumpov prístup k Grónsku len súčasťou širšieho trendu. „Trump otvorene hovorí, že chce ropu z Venezuely alebo minerály z Ukrajiny.“ „Odráža to jeho predátorský svetonáhľad na svet ako na silné štáty, ktoré vládnu a prikazujú, a menšie štáty, ktoré sa musia prispôsobiť.“

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Ako Kríž zdôrazňuje, „viac ako o nejakú doktrínu ide o odraz jeho povahy, skúseností a impulzov. Trump by chcel v 21. storočí vládnuť ako imperialista 19. storočia.“ Takýto prístup je v ostrom rozpore s tým, ako sa Spojené štáty desaťročia prezentovali.


Čo to znamená pre Európu a NATO?

Vyhlásenia Donalda Trumpa o tom, že Spojené štáty si môžu Grónsko vziať „po dobrom alebo po zlom“, už podľa Juraja Kríža vážne poškodzujú postavenie USA medzi spojencami.

„Urážky voči Dánsku, jednému z najlojálnejších amerických spojencov, ničia americké renomé vo svete,“ hovorí Kríž a dodáva, že aj preto „európski lídri, ktorí sa zvyčajne snažia vyhýbať konfrontácii s Trumpom, napísali slušný, ale dôrazný otvorený list“.

Kríž zároveň upozorňuje, že hoci Washington má v rukách silné nástroje nátlaku, ich použitie by malo extrémne následky. „Washington má veľké ekonomické aj vojenské nástroje, ako môže tlačiť na Dánsko aj Grónsko,“ hovorí, no vzápätí varuje: „Ak by ich Trump využil, bola by to asi najväčšia strategická katastrofa USA, možno od ich vzniku.“

Podľa neho už samotná rétorika o tom, že si USA môžu Grónsko vziať silou, „robí obrovské škody“ transatlantickým vzťahom a dôvere v NATO.

NATO
Zdroj: Flickr∕NATO/volně k užití

Trump je ako „slon v porceláne“

Donald Trump podľa Juraja Kríža zostáva nevyspytateľný, no jeho skutočná politická sila slabne. „Je to slon v porceláne – rozbíja spojenectvá a pravidlá, ale existujú brzdy a protiváhy,“ hovorí.

Ako dodáva, Trumpova pozícia sa oslabuje aj doma. „Jeho vplyv, moc aj podpora sústavne klesajú,“ pripomína Kríž s tým, že súdy mu už zablokovali niektoré kroky a po voľbách môže prísť o ďalšiu oporu v Kongrese.

Zároveň platí, že jeho vláda má časový limit. „Trump je len prezidentom na jedno volebné obdobie. Na rozdiel od Číny alebo Ruska môže v roku 2028 dôjsť k zmene a obratu.“

9. januára 2026 o 13:48 Čas čítania 0:34 Trump vraj zvažuje kúpiť Grónsko. Každému obyvateľovi chce ponúknuť do 100 000 dolárov Trump vraj zvažuje kúpiť Grónsko. Každému obyvateľovi chce ponúknuť do 100 000 dolárov
10. januára 2026 o 9:36 Čas čítania 0:41 Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“ Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“
7. januára 2026 o 6:30 Čas čítania 1:23 Trump chce získať Grónsko, uvažuje nad zapojením armády. Reaguje aj Dánsko Trump chce získať Grónsko, uvažuje nad zapojením armády. Reaguje aj Dánsko
Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
NATO Spojené štáty americké Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
včera o 10:34
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
včera o 08:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
pred 3 hodinami
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
včera o 10:08
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
včera o 17:31
Lyžiarske stredisko na Slovensku spustilo vlek zadarmo. Určený je hlavne pre deti a začínajúcich lyžiarov
Lyžiarske stredisko na Slovensku spustilo vlek zadarmo. Určený je hlavne pre deti a začínajúcich lyžiarov
včera o 08:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
včera o 10:34
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
1
pred 2 dňami
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
8. 1. 2026 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 10:08
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
5
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
včera o 08:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
6. 1. 2026 8:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
9. 1. 2026 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
3
pred 4 dňami
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok
Lifestyle news
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
pred 25 minútami
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
pred hodinou
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
dnes o 10:28
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
dnes o 09:32
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
Zahraničie Všetko
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
pred 4 dňami
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
Obidvom osobám hrozí dlhoročné väzenie.
AKTUÁLNE: Tragédia vo švajčiarskom bare má dohru. Majiteľa vzali do väzby
pred 4 dňami
AKTUÁLNE: Tragédia vo švajčiarskom bare má dohru. Majiteľa vzali do väzby
Austrália vyhlásila stav prírodnej katastrofy. Bojujú s extrémnymi požiarmi a teplotami
pred 3 dňami
Austrália vyhlásila stav prírodnej katastrofy. Bojujú s extrémnymi požiarmi a teplotami
Lyžovačka sa vám môže ľahko predražiť. Ak plánujete vycestovať v týchto miestach radšej neschádzajte z diaľnice
pred 2 dňami
Lyžovačka sa vám môže ľahko predražiť. Ak plánujete vycestovať v týchto miestach radšej neschádzajte z diaľnice
USA zvažovali vojenský zásah proti Iránu: Trump hovorí o pripravenosti konať
pred 2 dňami
USA zvažovali vojenský zásah proti Iránu: Trump hovorí o pripravenosti konať
Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“
pred 3 dňami
Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
pred 3 dňami
Podvodníci prišli na nový spôsob ako vás okradnúť. Podľa odborníka je bezpečnejšie platiť mobilom
1
6. 1. 2026 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Slovensko Všetko
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
1
dnes o 09:45
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
pred hodinou
Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
dnes o 09:04
STVR predstavila novú členku manažmentu fotografiou, ktorú vytvorila AI

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
pred hodinou
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
včera o 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
včera o 08:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
8. 1. 2026 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia