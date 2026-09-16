Práce majú trvať do nedeľného dopoludnia, ich ukončenie však môže ovplyvniť počasie.
Národná diaľničná spoločnosť bude od štvrtka 17. septembra pokračovať v opravách diaľnice D1 pri Bratislave. Práce sa dotknú úseku medzi 19. a 20. kilometrom pred zjazdom na Bernolákovo v smere do hlavného mesta.
Od štvrtkového podvečera bude uzavretý pravý jazdný pruh, ktorý cestári vyfrézujú a položia naň nový asfalt. Obmedzenie by malo trvať do nedele 20. septembra dopoludnia, termín však môže ovplyvniť počasie.
NDS vodičov vyzýva, aby v opravovanom úseku zvýšili pozornosť, rešpektovali dočasné značenie a dodržiavali zníženú rýchlosť.
16. septembra 2026 o 16:54 Čas čítania 0:56 Nemecký gigant Bosch zatvára závod na Slovensku: Výrobu z Bernolákova sťahuje do Srbska
13. septembra 2026 o 10:35 Čas čítania 0:42 Francúzsko sa pridalo k Slovensku: Žiada vyradenie ruského oligarchu zo sankčného zoznamu