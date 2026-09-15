Oznámenie prišlo deň po tom, ako americký prezident vyzval Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Ukrajina a Rusko sa dohodli, že prestanú útočiť na svoje energetické zariadenia. Oznámil to deň po tom, ako vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ruskú ropnú infraštruktúru.
Ukrajina pritom v posledných mesiacoch opakovane útočila na ruský ropný a plynárenský sektor, ktorý podľa Kyjeva pomáha financovať ruskú inváziu. Trump tvrdí, že práve vojna medzi Ruskom a Ukrajinou stojí za rastom svetových cien nafty. Podľa Sky News však odborníci spájajú nestabilitu na energetických trhoch najmä s vojnou v Iráne.