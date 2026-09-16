Analýza portálu AirAdvisor ukázala, na ktorých svetových letiskách tŕpnu cestujúci o svoje kufre najčastejšie.
Stratená batožina dokáže okamžite pokaziť štart aj koniec dovolenky. Analytici z portálu AirAdvisor zostavili rebríček letísk, na ktorých sa cestujúci najviac obávajú o osud svojich kufrov. Hoci hodnotenie vychádza zo sieťových vyhľadávaní a recenzií cestujúcich – čo prirodzene zvýhodňuje menšie letiská pred obrovskými dopravnými uzlami –, na najvyšších priečkach sa umiestnili práve známe európske letiská.
Prvé miesto obsadilo londýnske letisko Heathrow, tesne za ním skončil parížsky uzol Charles de Gaulle a prvú trojku uzatvára Letisko Dubaj. Do prvej päťky sa dostal aj Istanbul a nemecký Frankfurt. Naopak, najmenej obáv a sťažností zaznamenali letiská v austrálskom Darwine, waleskom Cardiffe či v mexickej Tijuanu.
10 najhorších letísk v strácaní batožiny
|1. Londýn Heathrow
|Anglicko
|2. Letisko Charlesa de Gaulle, Paríž
|Francúzsko
|3. Medzinárodné letisko v Dubaji
|Spojené arabské emiráty
|4. Letisko v Istanbule
|Turecko
|5. Medzinárodné letisko Frankfurt nad Mohanom
|Nemecko
|6. Amsterdam Schiphol
|Holandsko
|7. Letisko Changi, Singapur
|Singapur
|8. El-Prat, Barcelona
|Španielsko
|9. Medzinárodné letisko Sabiha Gökçen, Istanbul
|Turecko
|10. Medzinárodné letisko Kingsford Smith, Sydney
|Austrália
Najrizikovejšie sú prestupy
Že nejde len o subjektívne pocity ľudí na internete, potvrdzujú aj oficiálne dáta medzinárodnej leteckej organizácie SITA. V Európe pripadá na tisícku pasažierov v priemer až 12,3 kusu chybne odbavenej či stratenej batožiny. Pre porovnanie, v Ázii je to len 3,1 a v Amerike 5,5 kusu na tisíc cestujúcich.
Z analýzy ďalej vyplýva, že najkritickejším momentom je práve prestupovanie medzi jednotlivými spojmi, kedy dochádza až k 39 percentám všetkých zlyhaní. Pri medzinárodných linkách je pritom riziko straty či zdržania kufra takmer šesťkrát vyššie než pri vnútroštátnych letoch.