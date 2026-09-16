REBRÍČEK: Kde ti stratia batožinu? Prvenstvo v nelichotivom rebríčku letísk patrí európskym
0
0
0
Daniel Zbudila
včera 16. septembra 2026 o 17:20
Čas čítania 1:00

REBRÍČEK: Kde ti stratia batožinu? Prvenstvo v nelichotivom rebríčku letísk patrí európskym

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Kde ti stratia batožinu? Prvenstvo v nelichotivom rebríčku letísk patrí európskym
Zdroj: TASR/AP

Analýza portálu AirAdvisor ukázala, na ktorých svetových letiskách tŕpnu cestujúci o svoje kufre najčastejšie.

Stratená batožina dokáže okamžite pokaziť štart aj koniec dovolenky. Analytici z portálu AirAdvisor zostavili rebríček letísk, na ktorých sa cestujúci najviac obávajú o osud svojich kufrov. Hoci hodnotenie vychádza zo sieťových vyhľadávaní a recenzií cestujúcich – čo prirodzene zvýhodňuje menšie letiská pred obrovskými dopravnými uzlami –, na najvyšších priečkach sa umiestnili práve známe európske letiská.

Prvé miesto obsadilo londýnske letisko Heathrow, tesne za ním skončil parížsky uzol Charles de Gaulle a prvú trojku uzatvára Letisko Dubaj. Do prvej päťky sa dostal aj Istanbul a nemecký Frankfurt. Naopak, najmenej obáv a sťažností zaznamenali letiská v austrálskom Darwine, waleskom Cardiffe či v mexickej Tijuanu.

10 najhorších letísk v strácaní batožiny

1. Londýn Heathrow Anglicko
2. Letisko Charlesa de Gaulle, Paríž Francúzsko
3. Medzinárodné letisko v Dubaji Spojené arabské emiráty
4. Letisko v Istanbule Turecko
5. Medzinárodné letisko Frankfurt nad Mohanom Nemecko
6. Amsterdam Schiphol Holandsko
7. Letisko Changi, Singapur Singapur
8. El-Prat, Barcelona Španielsko
9. Medzinárodné letisko Sabiha Gökçen, Istanbul Turecko
10. Medzinárodné letisko Kingsford Smith, Sydney Austrália

Najrizikovejšie sú prestupy

Že nejde len o subjektívne pocity ľudí na internete, potvrdzujú aj oficiálne dáta medzinárodnej leteckej organizácie SITA. V Európe pripadá na tisícku pasažierov v priemer až 12,3 kusu chybne odbavenej či stratenej batožiny. Pre porovnanie, v Ázii je to len 3,1 a v Amerike 5,5 kusu na tisíc cestujúcich.

17. júla 2026 o 10:02 Čas čítania 2:38 „Nafty je kritický nedostatok, pumpy museli reagovať okamžite.“ Analytik pre Refresher vysvetľuje prudký rast cien palív „Nafty je kritický nedostatok, pumpy museli reagovať okamžite.“ Analytik pre Refresher vysvetľuje prudký rast cien palív

Z analýzy ďalej vyplýva, že najkritickejším momentom je práve prestupovanie medzi jednotlivými spojmi, kedy dochádza až k 39 percentám všetkých zlyhaní. Pri medzinárodných linkách je pritom riziko straty či zdržania kufra takmer šesťkrát vyššie než pri vnútroštátnych letoch.

15. septembra 2026 o 17:12 Čas čítania 0:43 El Niño tlmí hurikány nad Amerikou: Fenomén môže do Európy priniesť silné mrazy El Niño tlmí hurikány nad Amerikou: Fenomén môže do Európy priniesť silné mrazy
11. septembra 2026 o 13:36 Čas čítania 0:00 58-ročný mongolský prezident vytlačil na benchi 100 kg 20-krát za sebou. 58-ročný mongolský prezident vytlačil na benchi 100 kg 20-krát za sebou.
12. septembra 2026 o 12:50 Čas čítania 1:11 Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pexels/Markus Winkler
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Doprava
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:08
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
včera o 20:10
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:07
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
dnes o 11:50
MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
včera o 18:05
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
včera o 20:10
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
dnes o 11:08
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
včera o 15:07
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
včera o 18:05
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
1
včera o 13:37
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
13. 9. 2026 13:12
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
13. 9. 2026 17:20
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
10. 9. 2026 9:43
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
1
pred 3 dňami
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
1
pred 3 dňami
Slováci do dôchodku tak skoro nepôjdu: Zisti, koľko rokov budeš musieť makať
Slováci do dôchodku tak skoro nepôjdu: Zisti, koľko rokov budeš musieť makať
Lifestyle news
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
včera o 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
pred 3 dňami
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
pred 3 dňami
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Odysea je Nolanovým najúspešnejším filmom: Globálne tržby prekročili 950 miliónov eur
11. 8. 2026 17:25
Zahraničie Všetko
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
dnes o 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
Peking v stredu oficiálne uviedol do prevádzky novovybudovaný prieplav Pching-lu na juhu krajiny.
Nová invazívna huba z Ameriky sa usadila v Česku. Blíži sa aj k Slovensku
včera o 18:50
Nová invazívna huba z Ameriky sa usadila v Česku. Blíži sa aj k Slovensku
Dovolenkový pobyt na Malorke sa zmenil na drámu. Dve turistky našli v bezvedomí, evakuovať museli celý hotel
dnes o 08:03
Dovolenkový pobyt na Malorke sa zmenil na drámu. Dve turistky našli v bezvedomí, evakuovať museli celý hotel
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 3 hodinami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Trumpa rozzúril plán EÚ s Kanadou: Hrozí obrovskými clami aj úplným stopnutím obchodu
dnes o 07:18
Trumpa rozzúril plán EÚ s Kanadou: Hrozí obrovskými clami aj úplným stopnutím obchodu
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
včera o 15:05
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
Zahraničie Všetko
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
dnes o 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
včera o 18:50
Nová invazívna huba z Ameriky sa usadila v Česku. Blíži sa aj k Slovensku
dnes o 08:03
Dovolenkový pobyt na Malorke sa zmenil na drámu. Dve turistky našli v bezvedomí, evakuovať museli celý hotel
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 3 hodinami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest
pred 2 hodinami
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest
dnes o 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
včera o 16:54
Nemecký gigant Bosch zatvára závod na Slovensku: Výrobu z Bernolákova sťahuje do Srbska

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
včera o 15:05
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
Pilotom sa s iránskym lietadlom nakoniec podarilo bezpečne otočiť a pristáť späť na letisku v Mašhade. Nikto sa nezranil,  informovala televízna stanica CNN.
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
včera o 14:40
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
včera o 14:20
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
Von der Leyenová: EÚ chce s Kanadou vytvoriť Alianciu pre budúcnosť
včera o 13:52
Von der Leyenová: EÚ chce s Kanadou vytvoriť Alianciu pre budúcnosť
Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Traja ľudia sú mŕtvi
včera o 09:10
Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Traja ľudia sú mŕtvi
Viac