Závod na Slovensku, v ktorom aktuálne pracuje 148 ľudí, úplne ukončí prevádzku do konca marca 2027.
Nemecká spoločnosť Bosch plánuje presunúť repasovanie alternátorov z Bernolákova na Slovensku do závodu v Pećinci v Srbsku. Postupné ukončenie výroby v Bernolákove je naplánované do konca marca 2027 a závod bude následne zatvorený. Informoval o tom v stredu vedúci oddelenia korporátnej komunikácie Bosch Group CZ and SK Pavel Roman. Závod v Bernolákove patrí pod divíziu koncernu Bosch Mobility Aftermarket.
„Divízia v súčasnosti v závode zamestnáva 148 spolupracovníkov. Spoločnosť Bosch už informovala zástupcov zamestnancov a následne zamestnancov v Bernolákove o plánovanom zatvorení závodu. Realizácia týchto krokov je plánovaná tak, aby bola pre všetkých dotknutých zamestnancov sociálne čo najšetrnejšia,“ priblížil Roman.
Vysoké náklady a kríza v autopriemysle
Prebiehajúca transformácia automobilového priemyslu, rastúce konkurenčné a cenové tlaky, ako aj utlmený vývoj globálneho trhu s vozidlami predstavujú podľa neho pre celý sektor veľké výzvy. Týmto výzvam čelí aj závod Bosch v Bernolákove na Slovensku, ktorý sa zaoberá repasovaním alternátorov pre globálny automobilový priemysel.
„Repasovanie alternátorov je práca náročná na ľudskú silu, v ktorej sú nákladová efektivita a konkurencieschopnosť rozhodujúcimi faktormi úspechu. Pre dlhodobé udržanie konkurencieschopnosti na trhu je nevyhnutná neustála optimalizácia nákladových štruktúr v tejto oblasti,“ vysvetlil Roman.
V rámci svojho strategického rozvoja divízia podľa neho starostlivo preskúmala rôzne alternatívy. Plánované premiestnenie repasovania alternátorov do Pećinci v Srbsku je v súlade so stratégiou konsolidácie menších, vysoko špecializovaných výrobných zariadení do väčších, existujúcich závodov. „Tento prístup umožňuje efektívnejšie využívať existujúcu infraštruktúru, znižovať zložitosť vo výrobnej sieti a cielenejšie sústrediť budúce investície,“ doplnil Roman.