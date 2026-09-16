Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zachytávajúce paniku na palube Boeingu 737 leteckej spoločnosti Sepehran Airlines, ktorý smeroval do Kermanšáhu. Počas letu stroj zasiahli silné otrasy a nekontrolovateľné vibrácie, v dôsledku ktorých sa priamo nad vystrašenými cestujúcimi pretrhla a spadla časť stropnej konštrukcie. Pilotom sa s iránskym lietadlom nakoniec podarilo bezpečne otočiť a pristáť späť na letisku v Mašhade. Nikto sa nezranil, informovala televízna stanica CNN.