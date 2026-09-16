Zmeny sa môžu dotknúť aj zdravotných kontrol seniorov či uznávania zákazov šoférovania v celej EÚ.
Vodičov v Európskej únii čakajú v najbližších rokoch viaceré zmeny. Nové pravidlá sa dotknú najmä držiteľov vodičského preukazu skupiny B a postupne začnú platiť do roku 2029, informuje portál AutoŽivě.
15. septembra 2026 o 10:30 Čas čítania 0:22 Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Plastové vodičáky zatiaľ nekončia
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