Okrem Šimečkovej polícia stíha aj jej spolupracovníčku Andreu Pukovú.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite oficiálne obvinil Martu Šimečkovú, matku opozičného lídra Michala Šimečku, zo subvenčného podvodu. Kauza sa týka podozrivého narábania so štátnymi dotáciami v rámci jej občianskeho združenia Projekt Fórum. Spolu so Šimečkovou vyšetrovateľ stíha aj jej blízku spolupracovníčku Andreu Pukovú, pričom jej obvinenie rozšíril aj o prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, uvádza Denník N.
Polícia navyše začala trestné stíhanie aj voči samotnému združeniu Projekt Fórum ako právnickej osobe. Právny zástupca Šimečkovej Matúš Harkabus potvrdil, že uznesenie im zatiaľ nebolo doručené a po jeho prevzatí sa oboznámia s konkrétnymi podozreniami. V prípade preukázania viny hrozí Šimečkovej trest odňatia slobody až na päť a pol roka, zatiaľ čo Pukovej hrozí dvojročný trest.
Duplicitné faktúry
Samotné vyšetrovanie nadväzuje na audit ministerstva financií, ktoré preverovalo štátne dotácie vo výške 255-tisíc eur pridelené združeniu v rokoch 2020 až 2022. Kontrolóri poukázali na duplicitne vyúčtované faktúry v hodnote približne 69-tisíc eur. Bankové výpisy zverejnené Šimečkovou už na jar ukázali, že časť neštandardných transakcií – vrátane nákupov dizajnového nábytku – smerovala na súkromný účet Pukovej.
Šimečková vtedy uviedla, že o machináciách v účtovníctve netušila a na projekte sa neobohatila, no ako štatutárka nesie zodpovednosť. Na vznesenie obvinenia reagoval minister obrany Robert Kaliňák s tým, že polícia postupuje štandardne.
ÚBOK vyšetruje aj premiéra Roberta Fica pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, keďže v minulosti zverejňoval neverejné informácie z účtovníctva združenia. Predseda PS Michal Šimečka opakovane deklaruje, že ide o samostatnú záležitosť jeho matky.