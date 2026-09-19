Pozri si kompletný prehľad jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných aj letných prázdnin na školský rok 2026/2027.
Žiaci sa po letných prázdninách vrátia do školských lavíc v utorok 1. septembra 2026. Počas školského roka 2026/2027 ich čakajú jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné a napokon letné prázdniny. Pri jarných prázdninách sa termíny tradične líšia podľa jednotlivých krajov, informuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na webe.
Prvé voľno príde už na jeseň
Jesenné prázdniny budú 29. a 30. októbra 2026, pričom posledným vyučovacím dňom bude streda 28. októbra. Keďže po prázdninách nasleduje víkend, žiaci sa do škôl vrátia až v pondelok 2. novembra.
Na Vianoce budú mať žiaci viac ako dva týždne voľna
Dlhšie voľno prinesú vianočné prázdniny od 23. decembra 2026 do 7. januára 2027. Poslednýkrát sa pred Vianocami bude vyučovať v utorok 22. decembra a návrat do lavíc je naplánovaný na piatok 8. januára. Prvý polrok sa následne skončí 29. januára a 1. februára pripadnú polročné prázdniny. Druhý polrok sa začne v utorok 2. februára.
Jarné prázdniny sa rozdelia podľa krajov
Ako prví si oddýchnu žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to od 15. do 19. februára 2027. Od 22. do 26. februára budú mať voľno školáci z Košického a Prešovského kraja. Posledný termín od 1. do 5. marca patrí Bratislavskému, Nitrianskemu a Trnavskému kraju.
Veľkonočné prázdniny potrvajú od 25. do 30. marca 2027 a žiaci sa do škôl vrátia v stredu 31. marca. Školské vyučovanie sa definitívne skončí 30. júna 2027. Letné prázdniny následne potrvajú od 1. júla do 31. augusta a nový školský rok sa začne 1. septembra 2027.