Ide o najvyššiu lotériovú výhru, aká kedy v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko padla.
Tipujúci z nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko vyhral v lotérii 6aus49 jackpot 50 miliónov eur. Za tiket pritom zaplatil iba šesť eur, informuje denník Bild.
Výherné boli čísla 3, 15, 20, 32, 33 a 42 so superčíslom 4. Podľa tamojšej lotérie ide o najvyššiu výhru, aká kedy v tejto spolkovej krajine padla.
Päťdesiat miliónov eur je zároveň maximálny jackpot v hre 6aus49. Tento rok sa ho podarilo dosiahnuť už tretíkrát. V najbližšom žrebovaní sa bude hrať o tri milióny eur.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
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