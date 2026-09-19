Telekom hlási masívny výpadok mobilných dát. Služby nefungujú ani v zahraničí

Operátor potvrdil technické problémy a intenzívne pracuje na ich odstránení.
Zákazníci Telekomu musia rátať s nečakanými komplikáciami pri pripájaní na internet. Operátor oficiálne potvrdil technický výpadok mobilných dátových služieb, ktorý sa okrem domácej siete dotkol aj zákazníkov využívajúcich roaming v zahraničí. Na odstraňovaní poruchy technici od prvého momentu intenzívne pracujú, pričom dátové služby sa darí postupne obnovovať a mnohým používateľom už pripojenie opäť plne funguje.
Čo robiť, ak vám dáta stále nefungujú?
Pre zákazníkov, ktorí sa stále nevedia pripojiť k mobilnému internetu, vydal operátor praktické odporúčanie na rýchle obnovenie spojenia. Ako prvý krok radí v nastaveniach mobilu na pár sekúnd zapnúť a následne vypnúť režim lietadlo, čím sa zariadenie znova prihlási do dátovej siete. Ak tento postup nezaberie, pomôcť by mal klasický reštart celého telefónu.